廢車場大火燒出農地非法使用問題 議員要鄭文燦當老虎

桃園市平鎮區9月底發生廢車場大火，雖未釀人員傷亡，但燒出農地非法使用問題。議員舒翠玲今在議會拍桌怒斥，單單平鎮就有8家業者違法，且行之有年，但不見市府拿出魄力，「不是局處集體怠惰，就是集體包庇」；市長鄭文燦回應，市府對所有業者都是相同標準，若踩紅線不改善，造成公安疑慮，有執照就撤照，沒執照就法辦。

平鎮區台66線快速道路橋下廢車回收場9月30日深夜大火，由於廠內廢車有油料、輪胎及座椅泡棉等易燃物，火勢一發不可收拾，熊熊烈焰及黑煙直竄天際，附近居民也飽受刺鼻飛灰影響空氣品質；雖然警消緊急出動26輛消防車在一小時內撲滅火勢，但也燒出平鎮居民的憂心。

舒翠玲調查，發生火災的廢車場是特定農業用地，業者拿來經營廢車回收，不但地目不符，也沒有向相關單位提出申請，明顯違法。然而，民眾陳情檢舉，平鎮至少還有7家業者違法。

舒翠玲表示，按照法規，業者要從事廢棄物回收相關事業必須經提出「興辦事業計畫書」和「試運轉計畫書」2階段申請。被檢舉的業者違法態樣不盡相同，有人是根本沒提出申請，有人第1階段過關、未提第2階段就偷跑，也有人是以合法掩護非法偷排廢油，「廢油隨著水溝流進周邊社區，萬一發生火警，後果不堪設想」。

「桃園已成違法廢清業者亂搞的天堂！」舒翠玲指出，這些業者過去都有被市府開罰紀錄，但每次罰了幾萬元就沒下文，不見市府採取強硬手段勒令停業。

環保局表示，議員所提違規業者有2間並非廢車場，而是準備銷往國外的2手車輛。環保局已就業者違法廢清法部分進行裁罰，但事涉層面廣泛，商品堆置情況是否違法及地目不符問題則移請都發局和地政局調查。

舒翠玲對於環保局說法不埋單，認為市府局處互踢皮球，拍桌怒斥「不是局處集體怠惰，就是集體包庇」，更質問鄭文燦「明明可以當老虎，為什麼要當溫馴的貓？」

鄭文燦替環保局緩頰，強調環保局做事很認真，並承諾違法堆置及惡性違規若無改善可能，就會依法撤照，情節重大者也會移送法辦，至於環境復原工作，市府也會來想辦法。