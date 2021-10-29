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苗栗縣大閘蟹評鑑競賽 特等獎陳英傑
苗栗縣大閘蟹評鑑競賽今天登場，共有31組參賽，由苑裡鎮蟹農陳英傑勇奪特等獎，縣長徐耀昌希望透競賽交流養殖技術，提升苗栗大閘蟹品牌知名度，增加蟹農收益，帶動觀光發展。
苗栗縣政府2011年起輔導蟹農養殖大閘蟹，每年產季擧辦評鑑競賽，今在苑裡鎮漁香園餐廳擧行。參賽的大閘蟹，須依規定通過64項藥物殘留檢驗才能取得參賽資格，共有31組參賽，評審依肥滿度、外觀、口感打分數。
評鑑結果特等獎陳英傑；頭等獎鄧良洲、賴鳳嬌、吳克豐、陳雲湧、吳春明、陳石豐；優等獎邱俊義、葉佳任、葉錦安、黃厚修、徐金堆、張錦雲。
苗栗縣今年養殖戶共33戶，養殖面積約16公頃，放養量約26萬隻。徐耀昌表示，近年網路出現許多假冒苗栗優質大閘蟹的名義，販售來路不明的加工產品，希望消費者選擇真正安全、衛生，並認明只有苗栗優質大閘蟹專屬「產地QR code標章雷射防偽蟹環」，才是品質與健康保證。
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