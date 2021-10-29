原住民歲時祭儀請假被擋 議員批10年前的政策竟未落實

行政院內政部公告法定原住民族的歲時祭儀為國定民俗節日，族人可放假一天，雖辦法實施至今10年，但桃園市議員簡志偉發現有些學校還不清楚規定，竟要求師生參加部落傳統祭儀得用事假，十分不合理；對此，市長鄭文燦也認為原住民族的文化權益應受保障，承諾會加強相關宣導工作。

簡志偉指出，原住民族歲時祭儀就好比漢人的春節、端午及中秋等節日，早在2010年就列為國定假日，各族群雖有時間差異，但都可以放假一天，但今年和去年都陸續有師生反映請假被學校擋下的情況。

簡志偉表示，有老師想要返鄉參加歲時祭儀，依規定向學校提出申請，但學校反質疑請假理由的合理性與適法性，還要求改休事假，最後該名老師翻出法條才准假，明顯是中央訂出政策，但地方落實的腳步還沒跟上。另外，桃園某高中學生也因為請假衍生補課、補考等問題，目前正透過班聯會代表在校務會議反映，希望出缺勤及成績計算方式不會影響未來升學。

鄭文燦表示，原住民族的權益都應該被保障，內政部既已訂出辦法，各級學校就該依循。之前原民局已發函給各機關及學校，會再請原民局、教育局、人事處及勞動局統一發函通知，加強宣導落實原住民放假的權利事宜。