專攻詐欺案 頭份女偵查佐彭美雯獲選績優刑警

苗栗縣警察局頭份分局偵查佐彭美雯從警12年，工作認真且辦案細心，被延攬加入偵查隊主攻詐欺案件，近4年查獲詐欺主嫌及車手30餘人、受害人逾百人，獲選第18屆績優刑警。

頭份分局今天發布新聞表示，彭美雯榮獲第18屆績優刑事警察人員，27日在刑事警察局接受警政署長陳家欽表揚，不僅為20名獲獎者中少數「警花」，也是頭份分局第1位榮獲該獎項的女性，分局長呂育騰肯定她平日工作認真，勇於任事，並感謝她為分局團隊的努力及付出。

頭份分局指出，現年39歲的彭美雯原本是一般上班族，受到警職退休叔叔的鼓勵，報考警專特考班，民國99年畢業分發至頭份分局頭份派出所擔任警員，工作表現亮眼、整理案件條理分明且相當細心，時任頭份派出所長馮文義轉任分局偵查隊長後，延攬她加入。

頭份分局指出，彭美雯106年轉任偵查隊，辦理詐欺案件等業務，近4年來共破獲詐欺集團、毒品及槍砲彈藥刀械等多起案件，查獲詐欺主嫌及車手30餘人，受害人高達百餘人，工作績效良好。

分局同事表示，偵辦詐欺案往往需調閱繁雜資料，彭美雯心思縝密且極具耐心，總能層層整理並彙整類似案件，從中分析比對，加速突破詐騙集團組織進而破案。

彭美雯為人低調謙和，對於獲獎則透過同事表示，感謝長官、同事給予許多機會參與辦案，也歸功於團隊共同合作幫忙，案件才能順利偵破，已經結婚育有1女的她也感謝家人協助當後盾，讓她能安心工作。