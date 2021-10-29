竹縣府接管竹北家樂福停車場 今起至11月5日免費停車

新竹縣縣治停車場綜合大樓也是竹北家樂福賣場所在地，由於先前經營停車場的業者違法經營，被縣府停業。縣府今天指出，考量周邊停車需求龐大，縣府接管該停車場重新啟用，今天起至11月5日開放免費停車，11月6日凌晨0時起收費，每小時20元。

縣府交旅處指出，縣府依都市計畫法第54條規定，接管福松建設股份建設股份有限公司租用縣府興建的縣治停車場，經確認停車場持續1個月未恢復原有公有停車場開放，故依規定與參照民間參與交通建設及觀光遊憩重大設施接管營運辦法，今天起接管。

縣長楊文科說，縣治特區及賣場周遭停車需求大，縣府已在10月18日公告強制接管，接管期限從10月29日起至明年12月31日止，必要時得延長。即日起至11月5日開放民眾免費停車，以解決民眾停車需求。

縣府交旅處指出，縣治停車場臨時停車收費為每小時20元，月租方案2200元、季租方案6000元，須先收保證金500元，月租無固定車位且需停放5樓以上，詳情可洽委外單位國雲停車服務專線03-5539039。

縣府交旅處指出，後續縣府將針對大樓停車場進行逐層整修工程，包含鋪面、牆面、指示標誌等，讓「縣治停車場」逐步成為智慧化、現代化、人性化的公有停車場。