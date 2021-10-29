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桃園動保處設捐款專戶 可指定用途捐款

中央社 / 桃園29日電

桃園動保處為避免「動保蟑螂」利用民眾愛心詐騙，在10月新設立捐款專戶，由政府監督，捐款支用透明，民眾可指定用途捐款，包含流浪動物醫療、受虐動物安置、路殺動物安葬等。

桃園市政府動物保護處今天發布新聞稿表示，民眾動保意識提升，但也造成不少「動保蟑螂」出現，利用民眾的愛心領取巨額補助、假募資真詐財、私自繁殖轉賣等，造成民眾捐贈的金額無法真正幫助到流浪動物。

動保處表示，已在10月新設「捐款專戶」，讓民眾可以指定用途捐款，在政府完善監督機制下，定期公布捐款支用情形，讓民眾可以放心捐款。

捐款指定用途包括流浪動物保護、誘捕、絕育及回置；動保案件的動物緊急救援及安置；動物收容處所收容動物的照顧、醫療及認養；動物遺體火化、安葬及其他有關生命教育事項；其他經動保處審查符合提升動物認養率及促進動物福利事項。

動保處表示，對於所有民間捐款，皆會依捐款人指定用途專用開立收據，由捐款者收執，除了不願具名者外（以無名氏名義），均會記載捐款者姓名、團體名稱，以及捐贈金額，並定期公告，詳細捐款細節可上官網查詢，或致電動保處。

捐款 流浪動物 桃園

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