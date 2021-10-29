今赴議會報告 楊文科：2年10個月政見達成率逾8成

新竹縣議會第19屆第6次定期會議昨天登場，縣長楊文科今天赴議會進行施政報告，他說明上任2年10個月以來，提出的「五支箭」、「十大交通建設」、「共融式特色公園」等施政逐步開花結果。在縣府團隊團結努力下，154項政見承諾完成124項，達成率80.52％，並強調施政目標清楚，就是要照顧老中青幼，讓縣民生活更好更幸福。

新竹縣民國111年總預算，歲入編列313億6028萬7千元，歲出編列323億6028萬7千元，較今年增加20.09億元，為有史以來最高，主因建設工料、物料成本增加，明年歲計差短10億元，會以賒借收入的方式彌平。另連同債務還本91億3千萬元，含共需融資調度101億3千萬元，債務比例20.20%，符合公共債務法規定的債限與預警範圍。

楊文科說明「五支箭」中，AI智慧園區公共工程完工，四家大廠將陸續興建，未來將創造4千個就業機會；高效能焚化爐預計2023年年底營運解決垃圾問題；生命紀念園區進行可行性評估及先期規畫；台知及科學園區三期等正待內政部審查通過後展開。

在招商引資方面，新竹縣連續3年獲得財政部「招商卓越獎」（縣市組第一）。此外，今年座落在鳳山工業區內的「新竹縣工業園區聯合服務中心」也啟用，提供鳳山、芎林五華與新埔內立工業區，輔導設廠及營運、公共建築物與設施管理維護等服務。

楊文科也說，十大交通建設中「五峰鄉縣道122線改善工程」及「內灣縣道120線拓寬工程」，已分別獲交通部核定補助3.9億元及2.27億元，「台1線替代道路新闢工程」，待環保局核備環評資料後向中央爭取經費。

另外，「台68線接竹東東峰路新闢工程」、「縣道117線連接環北路新闢工程」、「經國橋道路改善計畫」、「新埔鎮褒忠路拓寬工程」、「新豐鄉台61線及台15線連結道路拓寬工程」等工程，預計在今年底完成可行性評估及綜合規畫，明年將提送中央爭取經費補助。

楊文科也提及，針對65歲以上長者，延續「敬老福利津貼、敬老愛心乘車卡、免費健檢」等福利，為擴大照顧更多65歲以上長者，明年將特別針對2005年8月1日以後設籍本縣並居住滿10年以上的長者，發放1萬元敬老禮金，另敬老愛心乘車卡每人每月500元免費乘車點數。

新竹縣政府繼續著重教育，楊文科說，包含托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間等需求，目前新竹縣托嬰中心已達63家，公私立幼兒園達234園，明年度實施竹北學區畫分案，並新設勝利國中及嘉豐國小，並持續推動22座共融式特色公園等遊憩場域。