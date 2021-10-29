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竹縣峨眉力推苦茶油 產銷班集資成立「赤柯山農企社」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣長楊文科近日在峨眉鄉農會理事長徐耀明、總幹事陳冠義和產銷班員等人陪同下，參觀「赤柯山農企社」油茶工坊。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科近日在峨眉鄉農會理事長徐耀明、總幹事陳冠義和產銷班員等人陪同下，參觀「赤柯山農企社」油茶工坊。圖／新竹縣政府提供

新竹縣峨眉鄉東方美人茶聞名全台，近年也力推苦茶油相關產業，峨眉茶油產銷班還和農會合作，召集班員集資成立「赤柯山農企社」，以區域加工中心為目標，逐漸擴大服務區域，目前主要生產苦茶油與印加果油產品，縣長楊文科也試飲機器剛冷壓榨出的新鮮茶油，直誇「又香又甘、好潤口」，允諾協助加強行銷。

苦茶樹不僅有益水土保持，榨出的苦茶油營養豐富，苦茶粕則用途廣泛；「赤柯山農企社」集資合作後，以推廣在地油品與服務小農為目的，在農糧署、縣府農業處和峨眉鄉農會等單位輔導下，以區域加工中心為目標，也已陸續取得ISO-22000以及HACCP國際食品安全認證，也取得產銷履歷和有機農產品加工與清真驗證。

新竹縣長楊文科近日在峨眉鄉農會理事長徐耀明、總幹事陳冠義和產銷班員等人陪同下，參觀「赤柯山農企社」油茶工坊，了解苦茶油生產線運作，縣長楊文科參觀時也試飲機器剛冷壓榨出的新鮮茶油，當場稱讚「又香又甘，好潤口！」

楊文科表示，赤柯山農企社幫農民代工生產，冷壓可直接飲用，熱榨則用於烹飪。農企社雖成立僅3年多，但目前已逐漸打開知名度，縣府農業處和農會將全力支持茶油產業的發展，讓峨眉特有的農產品可以向全台灣、甚至全世界來行銷。

新竹縣長楊文科近日在峨眉鄉農會理事長徐耀明、總幹事陳冠義和產銷班員等人陪同下，參觀「赤柯山農企社」油茶工坊。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科近日在峨眉鄉農會理事長徐耀明、總幹事陳冠義和產銷班員等人陪同下，參觀「赤柯山農企社」油茶工坊。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科近日在峨眉鄉農會理事長徐耀明、總幹事陳冠義和產銷班員等人陪同下，參觀「赤柯山農企社」油茶工坊，楊文科當場試飲茶油。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科近日在峨眉鄉農會理事長徐耀明、總幹事陳冠義和產銷班員等人陪同下，參觀「赤柯山農企社」油茶工坊，楊文科當場試飲茶油。圖／新竹縣政府提供

苦茶油 楊文科 農會

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