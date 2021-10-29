新東大橋復「明」有望 交通部補助計畫納入

苗栗縣重要地標新東大橋LED燈不亮2年多，地方一直有再點燈的聲音，縣府爭取苗栗縣棗芋幸福公路案，最近獲交通部核定補助2億2400萬元，納入新東大橋亮化，計畫以LED燈投射照明，再造夜間視覺焦點。

新東大橋緊鄰國道1號及台72線，2008年間橋身裝設LED燈，夜間五彩變幻，成了重要地標，但因電費、故障等問題，加上燈具老舊，2019年7月熄燈至今，縣府爭取交通部、客委會等單位補助，希望再點燈，最近獲得交通部點頭。

工務處指出，苗栗縣棗芋幸福公路─苗26及縣道119甲公路環境亮點及悠活人行空間整體改善工程，交通部公路總局同意納入提升道路品質計畫，補助2億2400萬元，其中一項將進行新東大橋橋體塗裝整飾，及配置投射式LED燈，工程完工後，用路人可於日間觀賞橋梁美學，感受後龍溪沿岸景致、夜間配合LED燈投射照明，塑造夜間視覺焦點，提升苗栗公路地標之美。

此外，棗芋幸福公路案將於整平苗26線路面約11.5公里，提高行車舒適度，結合「人本交通」的發展概念，規畫在苗26線零到1.16公里處，改善既有人行道，及設置雙側人行道，119甲縣道零到8.5公里處既有人行道施作壓花地坪改良，另於苗26線與經國路二段路、苗25線、119甲縣道，及119甲與台6線路口，進行角隅空間改善工程，提升整體行人通行安全。