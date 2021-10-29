竹縣擬擴大發1萬元敬老禮金 設籍10年以上長者受惠

新竹縣針對65歲以上長者發放每人每月敬老福利津貼3千元，但須為2005年7月31日前就設籍者，過去不少議員都替長者發聲，盼擴大發放；縣長楊文科今天到議會施政報告，宣布明年重陽節將擴大發放敬老禮金，2005年8月1日以後設籍竹縣10年以上長者受惠，同樣訂有排富機制，每人發1萬元敬老禮金，經費約3千萬元，盼議會支持。

新竹縣發放敬老福利津貼已久，由於非法定社福支出，曾遭監察院要求檢討，縣府陸續增加設籍、排富等條款限制，須為2005年7月31日前設籍竹縣的長者，也曾一度調降為每月1500元，縣長楊文科上任後，從2019年起調高為每月3000元，百歲以上長者，每月每人發8千元。今年預估支出10至11億元。

由於敬老福利津貼規定2005年7月31日以前入籍新竹縣者才可領取，代表近16年內才搬到新竹縣的老人家依舊領不到，引起不少民怨，議員也接到不少陳情，希望縣府放寬發放資格，照顧更多住在新竹縣的老人家。

楊文科今天在施政報告時宣布，明年將新增編列「敬老禮金」3千萬元預算，明年重陽節將針對2005年8月1日以後設籍新竹縣，並居住滿10年以上長者，沒有領取老人年金，每人發放1萬元禮金，同樣有排富機制，希望議會支持審議通過，明年上路。

縣府社會處長李國祿說明，敬老福利津貼的設籍時間限制，有其歷史時空背景，近年經過多次折衝，也在縣長的支持下，決定明年針對設籍日在2005年8月1日後，且設籍10年以上約3千名長者發放敬老禮金，設籍資格與發放金額都是考量財政後訂定。

議會國民黨團書記長張良印說，楊文科縣長上任時有提出敬老津貼政策，但許多偏鄉長者不知道原本的敬老福利津貼有設籍時間限制，對於縣府在財政允許的情況下擴大發放，他樂觀其成，也會支持相關預算，希望照顧更多縣內長者。

民進黨籍縣議員吳傳地也表態支持，他說，2005年7月31日的設籍限制，造成之後才設籍的老人家都領不到，「差一天也沒有」，這是不對的，且十多年來都是如此，明顯是差別待遇，他支持縣府基於公平性且考量財政情形編列，才能讓縣民有歸屬感。

時代力量縣議員連郁婷則持反對態度，她認為，自己大原則不贊成發放現金形式的福利津貼，應將這些經費用於實質的福利，例如補助裝設假牙、老花眼鏡等，或是補助老人搭車、運動等，以鼓勵老人走出家門為目的，且縣府訂定設籍10年以上的門檻，她也不解「難道設籍5年、8年不行嗎」，得考量公平性。