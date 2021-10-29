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新竹光臨藝術節絕美光雕倒數 林智堅公開周末全攻略

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
臨藝術節香山濕地藝術展區「海有來過」，圖為賞蟹步道「旅人計畫：風與海」，由日本藝術家阿部乳坊創作。圖／新竹市政府提供
臨藝術節香山濕地藝術展區「海有來過」，圖為賞蟹步道「旅人計畫：風與海」，由日本藝術家阿部乳坊創作。圖／新竹市政府提供

2021新竹光臨藝術節9大光雕與香山濕地藝術展區最後倒數3天，市長林智堅今公開兩天一夜光臨藝術節全攻略，呼籲民眾把握最後黃金周末，白天遊新竹市立動物園、香山濕地藝術展區，夜晚漫遊舊城區看光雕、護城河靜態作品、逛光臨市集、欣賞街頭藝人和大型戶外公演。

兩天一夜攻略：第一天可到新竹動物園、台灣昆蟲館、星際探險夜、舊城光雕秀、街頭藝人表演；第二天則可到「海有來過」香山濕地藝術展區、香山天后宮台灣特技團戶外公演。

林智堅說，新竹光臨藝術節光雕展演最後周末活動滿滿，推薦親子白天遊新竹市立動物園、台灣昆蟲館，兩館皆位於新竹公園內，全區無障礙、親子友善環境，並設置「兒童視角」觀察窗，孩童不用靠父母幫忙就能近距離觀察動物、昆蟲，周邊有森林食堂，享受邊看動物邊用餐。

夜晚則可沿新竹火車站往北大路步行，沿途9座歷建、古蹟，含新竹火車站、站前客運商業大樓、公竹路建築群、新竹聖母聖心主教座堂（北大教堂）、新竹第一信用合作社、專賣局新竹支局、影像博物館、新竹州廳（新竹市政府）到新竹市美術館。

另外，護城河沿岸還有36件實體作品、市集活動、街頭藝人、大型戶外演出等，本周六晚間7點在香山天后宮還有台灣特技團帶來《神采飛揚台灣情》，以客家祭典與台灣民俗藝陣的文化出發，結合雜耍、 特技及舞蹈，帶來充滿台灣味的精彩演出。

週六（30日）晚間5點起東門城還有萬聖節「星際探險夜」活動，規畫沈浸式星際太空劇場，愈夜愈精彩，除了動物園需50元門票，全部展演都是免費參加。

第二天則可朝香山海岸前進，參觀藝術展區「海有來過」，同樣邀日本、台灣知名藝術家創作，包括賞蟹步道七彩旅人、大鳥巢、潮汐浮球、絕美海浪球場等7件作品，完美結合海岸與在地風土文化信仰，最推薦騎乘鐵馬沿「17公里海岸線」遍遊香山天后宮、香山沙丘等濱海美景，更是拍攝網美照、追夕陽絕美景點。

2021新竹光臨藝術節9大光雕與香山濕地藝術展區最後倒數3天。圖／新竹市政府提供
2021新竹光臨藝術節9大光雕與香山濕地藝術展區最後倒數3天。圖／新竹市政府提供
光臨藝術節香山濕地藝術展區「海有來過」，圖為鹽水公園「逐浪」，由藝術家劉致宏創作。圖／新竹市政府提供
光臨藝術節香山濕地藝術展區「海有來過」，圖為鹽水公園「逐浪」，由藝術家劉致宏創作。圖／新竹市政府提供

新竹 動物園 濕地

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