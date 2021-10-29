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桃園復興區農特產「3寶」甜柿熱門 遊北橫搶鮮選購
桃園市復興區農特產甜杮正值逢產季，因為甜度可達12到14度，加上產期僅1個月，市長日前還上購物網站促銷，相當受歡迎，農會提醒假日上原鄉復興區賞景、健走登山的遊客，記得選購在地甜柿，不然越後面越難買到。
復興區農會總幹事高理忠表示，復興區的甜柿種植面積近50公頃公頃，肉鮮嫩香Q、一口咬下去清脆多汁，受消費者喜愛，今年預估產量超過2萬盒。
高理忠說，復興區甜杮種植地點在拉拉山卡拉、光華、雪霧鬧等部落，當地的環境、土質、溫差非常適合甜杮生長有30多戶果農栽種，每年的產季是從10月到11月，品種有「次郎」，「富有」等，果皮橙紅色，果肉肉質緻密，尤其汁多，甜度12至14度是上等的秋季水果。
復興區有「3寶」，除了知名度高的水蜜桃，還有綠竹筍和正值產季的甜杮。高理忠表示，這次甜杮分6至8粒裝，歡迎遊客走訪北橫時採購甜杮，相關訊息可以上復興區農會官網查詢。
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