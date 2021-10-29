32國創意進場 新興國際中小學萬聖節歡樂變裝討糖趣

萬聖節快到了，新興國際中小學為拓展學生國際視野，辦理年度「國際日」系列活動，結合運動會多元文化進場及萬聖節活動元素，激發孩子的潛能與團隊合作的榮譽心，展現32個國家的文化特色。雖然因為疫情關係，沒有開放家長與外賓參加，但是活動內容仍然生動、熱鬧，全校沉浸在異國文化與國際氛圍中。

新興國際中小學每年都舉辦「國際日」系列活動，其中萬聖節活動，將國際上的節慶文化，融入學生的學習，也藉由創意造型或在服裝上大秀搞怪的過程，拉近同學、親師距離，增進多元文化體認，28日由創辦人魏照金、總校長魏宏恩、副總校長兼中小學部校長林繼生一起發糖果給同學，讓同學感受節慶的氛圍，同時瞭解異國文化意涵。

首先，學生們化妝遊行到校園各處室進行走秀討糖趣「Trick or Treat」，由外師進行全美語多元節慶教學，包含萬聖節介紹、刻南瓜、鬼屋闖關及討糖等活動，不但融合情境教學，也讓學生有展現自我的舞台與表演空間，展現小朋友天真活潑的一面，留下最難忘的回憶。

其次，配合「國際日」多國文化系列活動，各班經抽籤抽取代表國家後，學生以班級為單位，透過活動企劃、班級海報設計、道具服裝以及活動表演及內容，以學生的視野去介紹並呈現各國的地理位置、歷史文化、傳統藝術、宏偉建築、風土民情與飲食文化等。各班更以抽到的國家的各種特色製作道具，準備服裝，搭配該國音樂，於運動會中展現創意進場，總共有32個國家魚貫出現，整個過程熱鬧繽紛，宛如一個國際交流盛會。

新興高中魏宏恩總校長表示，新興國際中小學在創設之初即注重雙語與國際教育，共聘有10位外師，在中師、外師合作下，強調提升學生國際視野，以STEAM為教育核心素養，引進國外science教材，以小班教學的方式，幫助學生快樂、有趣、有效的學習英語與科學知識。

副總校長兼中小學校長林繼生則說，學校重視學生國際教育及拓展學生國際視野，透過平日外師教學及結合節慶與生活的各種體驗，相信在學生心中已埋下探索世界的種子，學習的領域將更加寬廣及豐富。