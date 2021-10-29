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竹北新瓦屋南瓜收成 明天別錯過萬聖節南瓜派對
萬聖節即將來臨，新竹縣政府文化局今年首度選在竹北新瓦屋辦「新竹縣Hello we南瓜派對」，新瓦屋栽種南瓜恰好收成，明天下午2點起派對登場，小朋友若裝扮或攜帶跟南瓜有關的元素，完成尋寶任務還有機會獲得限量萬聖節小禮物，歡迎親子參與。
縣府文化局長李安妤說，新竹縣Hello we南瓜派對節目精彩，「南瓜偵探討糖趣」活動將串聯新瓦屋特色小店，歡迎孩子透過闖關與討糖活動，更加認識新瓦屋。
「南瓜偵探討糖趣」自由參加，12歲以下兒童裝扮或身著圖案、髮飾或攜帶跟南瓜有關的元素，指定時間內完成尋寶任務，即可獲得限量萬聖節小禮物1份，限量200份。
「南瓜田的魔術師」為食農體驗活動，包含南瓜田巡禮，專人講解南瓜相關知識、品種、生長方式、南瓜的功用等，以及南瓜湯圓DIY、創意的皮影戲道具講繪本、親子們一起動手做紙戲偶、南瓜提袋DIY等，目前網路報名額滿。
新竹縣長楊文科說，文化局今年首度以南瓜為主題搭配萬聖節，在新瓦屋推出系列親子活動，希望帶領親子家庭實地瞭解農作物並體驗不同性質的相關活動，同時感受新瓦屋客家文化保存區的好客人文與農閒時光，也提醒參與民眾遵守各項防疫措施。
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