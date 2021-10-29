快訊

邊緣人別絕望！地方創生券第三波號碼出爐

MLB／獎不完！大谷「球員選擇獎」雙料獲獎成日本第1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北新瓦屋南瓜收成 明天別錯過萬聖節南瓜派對

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
明天參與新竹縣Hello we南瓜派對的12歲以下兒童裝扮或身著圖案、髮飾或攜帶跟南瓜有關的元素，即可獲限量萬聖節小禮物1份。圖／新竹縣政府提供
明天參與新竹縣Hello we南瓜派對的12歲以下兒童裝扮或身著圖案、髮飾或攜帶跟南瓜有關的元素，即可獲限量萬聖節小禮物1份。圖／新竹縣政府提供

萬聖節即將來臨，新竹縣政府文化局今年首度選在竹北新瓦屋辦「新竹縣Hello we南瓜派對」，新瓦屋栽種南瓜恰好收成，明天下午2點起派對登場，小朋友若裝扮或攜帶跟南瓜有關的元素，完成尋寶任務還有機會獲得限量萬聖節小禮物，歡迎親子參與。

縣府文化局長李安妤說，新竹縣Hello we南瓜派對節目精彩，「南瓜偵探討糖趣」活動將串聯新瓦屋特色小店，歡迎孩子透過闖關與討糖活動，更加認識新瓦屋。

「南瓜偵探討糖趣」自由參加，12歲以下兒童裝扮或身著圖案、髮飾或攜帶跟南瓜有關的元素，指定時間內完成尋寶任務，即可獲得限量萬聖節小禮物1份，限量200份。

「南瓜田的魔術師」為食農體驗活動，包含南瓜田巡禮，專人講解南瓜相關知識、品種、生長方式、南瓜的功用等，以及南瓜湯圓DIY、創意的皮影戲道具講繪本、親子們一起動手做紙戲偶、南瓜提袋DIY等，目前網路報名額滿。

新竹縣長楊文科說，文化局今年首度以南瓜為主題搭配萬聖節，在新瓦屋推出系列親子活動，希望帶領親子家庭實地瞭解農作物並體驗不同性質的相關活動，同時感受新瓦屋客家文化保存區的好客人文與農閒時光，也提醒參與民眾遵守各項防疫措施。

新竹縣政府文化局今年首度選在竹北新瓦屋辦「新竹縣Hello we南瓜派對」，歡迎親子參與。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府文化局今年首度選在竹北新瓦屋辦「新竹縣Hello we南瓜派對」，歡迎親子參與。圖／新竹縣政府提供

新竹 親子 萬聖節

延伸閱讀

新北市圖不讓萬聖節專美於前 推鶯歌在地妖怪派對活動

萬聖節裝扮太吸睛！老師出難題媽媽出奇招回應

霍格華茲萬聖節派對，就在《哈利波特：魔法覺醒》盛大展開

食譜／簡易好吃橡子南瓜 15分鐘輕鬆搞定

相關新聞

風箏、牽罟、薑麻、芋頭、新丁板 周休二日苗栗好精彩

秋高氣爽，苗栗縣10月30日、31日很精彩，有多項活動可以選擇，來一趟親子遊。

竹北新瓦屋南瓜收成 明天別錯過萬聖節南瓜派對

萬聖節即將來臨，新竹縣政府文化局今年首度選在竹北新瓦屋辦「新竹縣Hello we南瓜派對」，新瓦屋栽種南瓜恰好收成，明天...

竹縣包租代管第3期目標600戶 房東、房客都有利多

新竹縣社會住宅包租代管第3期計畫即日起開跑，縣府今天指出，第3期目標數媒合600件，為鼓勵更多民眾加入，針對房東祭出地價...

檢舉亂丟垃圾 最高領3600元

桃園市八德及龜山區4里試辦專用垃圾袋，為避免民眾隨地丟棄垃圾加劇，環保局提案修訂「桃園市違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦...

部分歷建用地遭剔除 竹南蛇窯提訴願

苗栗縣歷史建築竹南蛇窯，地主以範圍過大，申請限縮歷建土地，經文資審議，9月公告67平方公尺陶屋及停車場廢止登錄；竹南蛇窯...

林智堅：任內讓竹市跳級成長 議員批向未來市庫借錢建設

新竹市長林智堅今赴市議會進行施政報告，他指出，明年度總預算案歲出編列257億元為歷年最高，他任內累積向中央爭取260億補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。