竹縣包租代管第3期目標600戶 房東、房客都有利多

新竹縣社會住宅包租代管第3期計畫即日起開跑，縣府今天指出，第3期目標數媒合600件，為鼓勵更多民眾加入，針對房東祭出地價稅等稅率優惠，每年提供最高1萬元修繕補助等，弱勢房客則可享最低5折租金，落實居住正義。

新竹縣產業發展處指出，社會住宅包租代管計畫分為「包租包管」及「代租代管」兩方案，「包租包管」為政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜，且保證房東收租3年；「代租代管」則由業者協助房東出租住宅予符合資格的房客，並代理房東管理出租住宅。

新竹縣政府今年委託兆基管理顧問股份有限公司竹縣分公司及大管家租賃住宅代管有限公司2家租賃業者負責包租代管計畫，由業者蒐集縣內房源，並代替原屋主進行管理、修繕並依申請資格條件辦理招租作業，也希望符合申請條件的民眾善加利用。

產發處指出，第3期包租代管計畫，為擴大租屋供給，房東如將非自用住宅委託業者出租管理，將提供房屋稅、地價稅及綜所稅優惠、公證費以及每年最高1萬元修繕補助。

對於房客，一般戶享市價租金8至9折優惠，社會經濟弱勢戶享租金5至7折。此外，第3期計畫新增包租代管整合租金補貼方案，開放參與租金補貼案的房東與房客可以一同加入包租代管方案，房客可自由選擇包租代管或租金補貼2種住宅補貼資源方案。

新竹縣長楊文科說，新竹縣人口持續提升，外來人口也大增，在營建署的支持下，新竹縣推動社會住宅包租代管計畫，希望弱勢家庭及就業、就學的青年在以優惠條件租屋，在居住品質上也能獲得保障。詳情可上查詢。