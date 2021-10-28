湖口陸軍炮擊新埔釀野火 居民苦不堪言痛批軍方

位於新竹縣湖口鄉的陸軍部隊訓練北區聯合測考中心（北測中心），近期展開射擊訓練，大部隊都拉往位於距離4公里外的戰車靶場執行炮彈射擊，不料今天下午疑似落彈在靶外，引燃附近乾燥草叢，加上九降風吹襲導致野火一發不可收拾，延燒近6個小時才撲滅，引發附近新埔鎮居民民怨。

據了解，新竹縣消防局是在今天（28日）下午4時許接獲通報，指出新埔鎮上寮里周邊有野火燃燒情形，消防局出動9輛救災車前往滅火，但由於今天風勢頗大，火勢迅速蔓延開來，更燃起滾滾白煙，造成周邊方圓1公里都煙霧瀰漫。

住在當地的黃姓居民就指出，陸軍長期在新埔這個名叫燒炭窩的地方進行戰車靶射擊訓練，但年年都發生山林火警，他指出不僅濃煙造成周邊村落空氣嚴重汙染，灰燼還隨九降風飄向一旁住家，讓居民苦不堪言，痛批射擊訓練造成的問題已非一朝一夕，更指出「近10餘年來可謂一年3小燒、3年一大燒，軍方卻長期無能改善，連這樣的問題都無法解決，真不知還談什麼保國衛民」。