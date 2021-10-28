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萬聖活動展開 搭魷魚遊戲熱潮大玩變裝、牧場消費優惠

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
萬能科大今辦萬聖活動，校長莊暢與車模學生及萬聖節特殊裝扮學生於千萬超跑前合影。記者翁唯真／攝影
萬能科大今辦萬聖活動，校長莊暢與車模學生及萬聖節特殊裝扮學生於千萬超跑前合影。記者翁唯真／攝影

萬聖節即將在本周末登場，桃園萬能科技大學今天於新宿舍信義樓前的廣場，進行熱銷影集魷魚遊戲內123木頭人遊戲，有學生扮成「紅衣處刑者」，更有3輛千萬超跑助陣，相當吸睛；楊梅區埔心牧場也於周末舉辦萬聖樂萌派對，憑五倍券或農遊券購買門票可享優惠，更有摸魚遊戲、歡樂萬聖Party等諸多活動供參與拿禮品。

萬能科大今天由學生以時下最夯魷魚遊戲的特殊裝扮，進行123木頭人競賽，吸引數十位學生參與同樂，現場還出動3台千萬超跑助陣，其中最貴的就屬擁有700P馬力的藍寶堅尼大牛，其中650S麥拉倫的最高時速可達每小時333公里，還有敞篷的保時捷718，並邀請校園特派員登任車模。

萬能科大校長莊暢表示，時下超跑的租賃市場蓬勃發展，相關的維修保養人才需求極大，因此萬能科大車輛工程系成立3年以來，一直不斷豐富師資、設備及實習廠房等軟硬體資源，也積極進行前瞻性的智慧自駕電動車研發中心規畫，強化產學合作，提升整體的競爭力。

埔心牧場在本周末憑五倍券或農遊券購買全票、學生、學童票，送100元消費券，幼童票則送50元消費券，更在歡樂廣場舉辦3場200人的摸魚遊戲，挑戰共有5個關卡，最後勝利者可獲頭獎3000元全聯禮券；或參加歡樂萬聖Party，找到場內身上有萬聖節小道具的工作人員，大聲說出通關密語，就能拿到小糖果，更多活動詳情可上官網查詢。

楊梅區埔心牧場也於周末舉辦萬聖樂萌派對，憑五倍券或農遊券購買門票可享優惠。圖／翻攝自埔心牧場官網
楊梅區埔心牧場也於周末舉辦萬聖樂萌派對，憑五倍券或農遊券購買門票可享優惠。圖／翻攝自埔心牧場官網

魷魚遊戲 萬聖節 消費券

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