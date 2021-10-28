桃園果菜公司打贏官司卻付錢和解 議員批「割地賠款」

桃園市政府百分之百持股的桃園果菜市場股份有限公司，今年8月爆與黃姓前副總經理打僱傭關係存在訴訟，明明勝訴，卻掏錢和解，成為司法罕見案例；市議員牛煦庭今在議會質疑果菜公司作法違反常理，要求市長鄭文燦端正風氣。鄭文燦回應會請農業局檢討，若有疏失，會懲處相關人員，但「如果沒有，也請議員尊重行政單位決定」。

果菜公司黃姓前副總興訟主張自己2015年5月原任果菜市場總經理，同年底至隔年5月改派代理總經理，期滿回歸原職，直到8月才改派副總，但公司去年以其代理期間溢領總經理主管加給3萬餘元終止僱傭關係，有違勞基法，並要求對溢領說法負責，賠償30萬元；果菜市場主張雙方是委任關係，不適用勞基法，解職也是董事會開會決議，強調無不法。

桃園地院民庭審理後，採信果菜市場說法，也認定黃溢領主管加給是事實，判果菜市場不用賠；不過，一審判決出爐後，外傳果菜市場為了換取黃前副總不上訴，以20萬元與黃和解。果菜市場證實有和解，但以簽訂保密條款未透露和解價格。

牛煦庭表示，果菜公司一案猶如「割地賠款」，不但違背常理，也會助長歪風，竟無人需要負責？

桃園果菜公司未列席總質詢，但會後以發聲方式明強調和解是考量公司安定及減少訴訟資源等因素做出的決議，決議有律師專業法律意見，也有董事會授權及報市府核備，一切程序合法，絕無「割地賠款」，也願意配合市府調查。

鄭文燦表示，若果菜公司給和解金有不當情形，該檢討就檢討，有責任就做人事懲處，沒有的話，也請議員尊重果菜公司決定。