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國1增設造橋交流道可行性報告 交通部審查中

中央社 / 苗栗縣28日電

苗栗縣政府今天說，國道1號增設造橋交流道可行性研究報告，依高公局意見修正通過，提報交通部審查，全案待中央政府核定後辦理綜合規劃及環評等作業，期盼早日推動完成。

苗縣府工務處發布新聞稿表示，國1增設造橋交流道為鄉親多年夙願，民國103年起推動，透過中國國民黨籍立法委員陳超明及地方民意代表多次向中央爭取，行政院長蘇貞昌108年11月現勘視察後支持增設，允諾中央全額補助建設經費。

工務處說，「國道1號增設造橋交流道可行性研究」報告，經交通部高速公路局審查意見修正通過，日前提報交通部審查，等交通部審查通過後呈報行政院。

工務處表示，計畫整體建設總經費超過新台幣10億元，後續由行政院轉國家發展委員會審查通過後，再呈報行政院核定，後續再由高公局辦理綜合規劃及環境影響評估等。

工務處說，交流道規劃在原造橋收費站腹地增設「南下出口」及「北上入口」匝道（包含橫跨國道箱涵改建），另配合辦理地磅站外移工程、東側既有通往內政部警政署國道公路警察局第二公路警察大隊與苗14線道路外移工程。

此外，為因應交流道開通後，聯絡道（苗14線）須拓寬，預計將平仁路到禮蘭路約1.2公里區間，由原路寬12公尺道路，拓寬為18公尺雙向4車道，為縮短作業期程，縣府將同步辦理規劃及初步設計作業，預計11月下旬辦地方說明會。

縣府表示，國道改採電子式收費後，原造橋收費站公務便道封閉，鄰近造橋地區居民無法再利用公務車道上下國道，期待可行性研究報告早日獲核定，以利後續推動。

國道 行政院 交通部

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