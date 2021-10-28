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桃園承恩砂石場活埋計程車司機 鄭文燦：1個月內查清楚

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員牛煦庭指龜山是盜採砂石的重災區，青山綠地如今光禿紅土地質裸露。圖／牛煦庭提供
桃園市議員牛煦庭指龜山是盜採砂石的重災區，青山綠地如今光禿紅土地質裸露。圖／牛煦庭提供

桃園市龜山區承恩砂石場12日外牆坍塌，土石活埋計程車釀人命。議員牛煦庭今在議會秀出空拍圖，質疑業者盜採砂石及利用非法事業廢棄物回填山坡地，點名市府多局處失職；市長鄭文燦表示，該場已無限期停工，市府聯合稽查小組最快一個月內有調查結果，若業者違反營業規定又影響公安，將撤照拆除，其他占用國土業者也比照辦理。

牛煦庭指出，龜山是盜採砂石的重災區，許多不法業者都以臨路的小廠房掩蓋偷挖事實，40多年前的青山綠水，如今只剩光禿裸露的紅土地質，但不見市府拿出魄力強勢處理。另外，此次意外坍塌的是黑色土石，與龜山紅土地質不同，而業者曾因廠區有廢鋼筋、廢塑料被開罰，也令人懷疑有違法回收事業廢棄物及回填山坡地的情形。

牛煦庭點名地政、水務、經發、建管等局處，認為市府局處明明有斷水斷電、拆除違建物或沒收設施機具等強硬手段，但始終只有金額不高的罰款，也難怪業者不痛不癢。他要求市府全面阻止非法開挖，違法廠商要撤照拆除，開挖範圍也要鑽探調查有無非法回填情形，更要提出受損山坡地的復育計畫。

環保局長呂理德表示，針對承恩砂石場堆放的黑色土石，稽查人員已經採樣化驗，但結果尚未出爐。事故涉及刑案，目前由檢方主導偵辦，化驗結果也會送檢察官調查。

鄭文燦指出，雖然砂石場業者已經跟死者家屬達成和解，但相關責任仍要追究；鄭文燦不諱言承恩砂石場可能有藏鏡人，但也因為如此，檢察官才會聲押相關人員追查。

鄭文燦表示，承恩砂石場在案發後已無限期停工，除檢警追究刑責，市府局處也組成聯合稽查小組，調查業者非法開採、回收及回填事業廢棄情事，如查證屬實且影響公共安全，決不寬待，其他11處占用國土的砂石場也會以同樣標準審視處理。

桃園市議員牛煦庭指龜山是盜採砂石的重災區，青山綠地如今光禿紅土地質裸露。圖／牛煦庭提供
桃園市議員牛煦庭指龜山是盜採砂石的重災區，青山綠地如今光禿紅土地質裸露。圖／牛煦庭提供

砂石 鄭文燦 檢察官

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