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垃圾別亂丟！桃園檢舉獎金提高至75% 監視器加強稽查

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
為避免民眾隨地丟棄垃圾，環保局增設20部監視錄影設備全天候稽查，被拍到最高罰6000元。圖為監視器拍到民眾亂丟垃圾。圖／環保局提供
為避免民眾隨地丟棄垃圾，環保局增設20部監視錄影設備全天候稽查，被拍到最高罰6000元。圖為監視器拍到民眾亂丟垃圾。圖／環保局提供

桃園市八德區及龜山區有4里本月試辦專用垃圾袋，為避免民眾沒用專用袋，隨地丟棄垃圾，桃園市環保局在今日的市政會議中通過修訂「桃園市違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦法」提案，檢舉獎勵金比例從原來的10%大幅提高到75%，最高可實領檢舉獎金約3600元。

環保局表示，檢舉若成案且當事人被處以1200元罰鍰，檢舉人扣除相關規費可實領710元獎勵金；至於累犯將加重罰則，開罰金額最高達6000元，檢舉人最高可實領檢舉獎金約3600元。

環保局表示，龜山區和八德區四個里進行試辦專用垃圾袋計畫，自11月1日起拒收未使用專用垃圾袋的垃圾，試辦期間不僅安排清潔隊員和掃街車地毯式巡檢，並運用安心上工聘用人員加強清掃。此外，環保局也增設20部監視錄影設備全天候稽查。

環保局表示，桃園環境清潔稽查大隊官網設有「檢舉違反廢棄物清理法」專區，民眾可上網查詢檢舉的相關規定，大隊受理民眾檢舉案件後，將先檢視案件資料，成案後再依行政程序開立陳述意見及罰單，在違規人繳款結案後，通知檢舉人領取獎勵金。

為避免民眾隨地丟棄垃圾，桃園市環保局在今日的市政會議中通過修訂「桃園市違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦法」提案，檢舉獎勵金比例從原來的10%大幅提高到75%，最高可實領約3600元。圖／環保局提供
為避免民眾隨地丟棄垃圾，桃園市環保局在今日的市政會議中通過修訂「桃園市違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦法」提案，檢舉獎勵金比例從原來的10%大幅提高到75%，最高可實領約3600元。圖／環保局提供

桃園 廢棄物 罰單

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