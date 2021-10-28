預算編257億歷年最高 林智堅：用七年讓新竹跳級

新竹市林智堅市長明將赴市議會進行施政報告，他今指出，明年度總預算案歲出編列257億元，為歷年最高，其中，教育科學文化支出近100億，大幅投入城市教育事業，累積至今已向中央爭取260億補助推動建設，讓竹市七年來跳級成長。

市府也兼顧市政與防疫，棒球場、兒童醫院、新竹漁港逐步完成的同時，竹市也是北台灣確診數最低、連百日零確診。基於對家鄉、新竹的熱情，未來他將持續努力，與市府團隊共同提升民眾的生活品質。

林智堅指出，市府歲出編列257億元，是歷年最高規模預算，因明年各項重大建設都進入尾聲，其中，教育科學文化更佔38.83%居首位、社會福利18.14%次之。累積至今也已向中央爭取260億補助，投入各重大建設，中央、地方協力，才讓竹市連年來跳級成長。

上半年疫情，市府防疫透過「精準疫調、確實隔離、阻斷傳播練、施打疫苗」，讓竹市至今是北台灣累計確診個案最低城市，也連續99天零確診。疫苗施打也透過大型疫苗站佈設提升施打量能，截至昨日為止，疫苗涵蓋率80.8%，竹市已逾35萬人接種，「全國排名第三」。

林智堅說，防疫的同時市府建設仍不中斷，新竹漁港「波光市集」開幕，新竹漁港也首次闖進交通部統計全國5大熱門造訪景點，帶動觀光消費人潮；竹竹苗唯一的新竹兒童醫院、觀眾席達1萬席的竹市棒球場都將在明年4月完工，大幅竹市生活機能，讓民眾就醫、休閒娛樂更具便利性。

另外，教育、幼托政策連年佔市府預算比最高，新校園運動累積已投入超過50億元，共重建、新建34棟校舍；「進擊的公園」翻新市區23座公園，打造共融式遊具、全區無障礙；同時推動公共化教保服務，上任以來累積投入超過4.6億元興建7所獨立的幼兒園校舍，努力增班增名額，預計至2023年可增加1712個名額。