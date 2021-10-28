桃園龍潭運動公園未驗收 民眾迫不及待使用盼裝監視器
桃園市龍潭運動公園運動場更新工程進入完工收尾階段，市議員徐玉樹表示，公園預定11月6日驗收後開放，縣已有民眾來此運動，年輕人也會到球場打球，但現場照明不足，水溝蓋也因包商憂心被偷還沒有裝上，民眾擔心受傷，希望能加快收尾工作，也該安裝監視器，對治安、管理和使用者都有助益。
徐玉樹說，龍潭運動公園在大昌路二段、公園路旁，原本是曲棍球場，因為場地老舊，曲棍球場移到龍潭育園區之後，體育局更新原有場地，規畫兩座籃球場、兩座排球場、一座5人制足球場，加上公園週邊相關設施，成為適合年輕人打球，還有年長者運動散步、親子活動。
目前運動公園照明燈還未啟用，因為驗收前避免多人使用影響驗收，體育局和區公所希望大家能等驗收過關後，待全面開放時再使用。徐玉樹說，水溝蓋還沒裝的原因，傳出廠商擔心裝上去怕被偷，但這說法有些牽強，他已要求區公所盡快裝水溝蓋後開放；另外，不少鄉親建議公園主要的位置要裝監視器，一方面可以預防設備被破壞、偷竊，另外一方面也可以發揮維護治安的作用，有助於管理。
現場原來有的高架照明設備，也有線路束帶脫落的情形，雖然不影響照明但是不好看，徐玉樹也要求區公所一併改善，因為不是這次公園更新工程項目，區公所傾向等照明燈泡耗損要更換的時候，再一起重新整理電線。
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