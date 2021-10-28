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英國在台辦事處拜會林智堅 交流竹科、大新竹升格

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅27日與英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）會面。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅27日與英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）會面。圖／新竹市政府提供

新竹市長林智堅27日與英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）會面，雙方就竹科發展、淨零排放、大新竹合併升格議題進行交流。鄧元翰指出，竹市在科技上非常先進且成熟，雙方可就科技發展進行進一步的交流。

雙方昨針對環境議題進行交流，鄧元翰說，英國辦事處致力推廣氣候行動倡議，今年首度舉辦 「最佳企業氣候行動獎」，表彰在台企業對抗氣候變遷所付出的努力。

今年國慶演說總統蔡英文提到，台灣淨零排放目標應與國際同步，此外台積電也積極與地方政府合作，由市府提供公園綠地面積植樹，並請來專業團隊評估計畫。

另外，林智堅說，為讓竹科更有競爭力，大新竹合併升格後能提供產業更多的資源、創造更好的環境，讓台灣科技產業更有競爭力，此外也提供更友善的公共建設、大眾運輸系統，將大新竹打造成宜居、永續、創新的城市。

談及竹科面臨的機會與挑戰，林智堅表示，竹科分布新竹縣、市，在治理上碰到許多問題，尤其自美中貿易戰及疫情過後，全球供應鏈重組，全世界更關注台灣半導體產業發展。竹科年產值1.24兆，今年上半年產值就突破7500億，比去年同期增加31.42%，評估全年可能會超過1.5兆，成長50%。

林智堅說，為讓竹科更有競爭力，他今年9月提出大新竹合併升格倡議，以達到事權統一，提供更有效率的協助，另外為強化竹科發展，市府提出竹科X計畫，透過都市計畫活化土地獲中央支持，未來將投入183億元著重AIoT智慧物聯網發展。

民政處表示，台英雙邊貿易過去3年增長28%，在智慧財產權、能源和農業3項領域已經建立產業貿易對話機制。放眼未來，雙邊在貿易與投資、氣候變遷、科技、教育以及共享價值等既有的堅實基礎上可進一 步深化台英關係。

此外，人才相互流通是全球化趨勢，英文能力為專業技術以外最重要的國際競爭力，配合推動雙語國家政策，竹市盼與英國在台辦事處積極合作，培育更多雙語人才，強化年輕人的國際競爭力。

新竹 競爭力 林智堅

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