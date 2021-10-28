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白冰冰成為新竹縣新住民 樂當觀光大使邀民眾來玩

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
白冰冰（右）與新竹縣長楊文科（中）、縣長夫人甘秀美（左）一同前往峨眉湖畔的天恩彌勒佛園區散步。圖／縣府提供
白冰冰（右）與新竹縣長楊文科（中）、縣長夫人甘秀美（左）一同前往峨眉湖畔的天恩彌勒佛園區散步。圖／縣府提供

綜藝天后白冰冰今年已悄悄從新北林口遷居到新竹峨眉，不過近期疫情趨緩，原本就是峨眉在地出身的縣長楊文科主動找上她，希望她能幫忙推薦新竹縣的旅遊觀光，沒想到白冰冰一口答應，更大讚搬來新竹後，才知道這邊實在是好山好水，「年紀大了、反璞歸真，覺得住這裡感受很好，歡迎大家一起來當鄰居。」

白冰冰與楊文科會面時笑談「我是福人找到福地居，住過的地方都會變熱鬧，當時從台北搬去林口住，台北縣就升格新北市」，言下之意似乎也盼新竹縣能在她搬來後，會有更好的發展，更打趣地說「住過以後，（峨眉）可能也會變得更熱鬧」。

據了解，白冰冰豪砸上億元從圈內友人手中購入位於峨眉的豪宅，不僅面積超過百坪還有大片庭園綠地，內部裝潢牆壁透白佐以金黃色的雕花，顯得貴氣逼人，還能直接看到峨眉湖的湖光山色景觀，就連許多近期前往拜訪、祝賀喬遷的朋友稱讚白冰冰眼光厲害。

楊文科就邀請白冰冰推廣新竹縣的觀光，與夫人甘秀美前往拜訪的同時，還順帶當起導遊，以地陪身分帶白冰冰認識峨眉鄉，一行人走訪天恩彌勒佛園區，讓白冰冰感嘆「遷居峨眉是覺得這裡好山好水，住在這裡好修行，生活很健康，每天可以接觸很棒的山水和湖泊及莊嚴的彌勒佛。」

楊文科則說，他身為峨眉人，很榮幸白冰冰看上這裡，顯見這裡的峨眉湖被群山環繞，形成風景絕倫的湖山景色，才能吸引白冰冰移居，他也提到峨眉鄉近年發展地方創生，吸引青年回流和外來人口，相信未來地方會有更好的發展，更歡迎民眾來新竹縣有趟慢活小旅行。

縣府交旅處指出，峨眉湖又名大埔水庫，主要是用來灌溉農田的水庫，旅客走在細茅埔吊橋上，湖中風景盡收眼底，還可環湖欣賞白鷺鷥、水生植物等豐富自然生態，也可繞著峨眉湖步道散步健行，湖畔有雪之湖咖啡、十二寮休閒農園、二泉湖畔咖啡、富興茶業文化館等，讓遊客體驗到DIY、品茶、認識並見證台灣製茶歷史，感受峨眉獨有的悠閒慢活節奏。

新竹縣也搭配五倍券推出「滿竹券」活動，年底前民眾只要入住竹縣合作旅宿店家，使用5倍券花1000元就能享受2200元的價值，其中600元「滿竹券」可折抵新竹縣老街商圈、農業休閒區、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題遊樂園、綠世界等觀光景點。

新竹 楊文科

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