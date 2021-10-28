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部分歷史建築用地遭公告廢止 竹南蛇窯提訴願

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府公告廢止竹南蛇窯歷史建築67平方公尺的陶屋及停車場用地，竹南蛇窯認為今天提起訴願，希望縣府收回公告。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府公告廢止竹南蛇窯歷史建築67平方公尺的陶屋及停車場用地，竹南蛇窯認為今天提起訴願，希望縣府收回公告。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣歷史建築竹南蛇窯67平方公尺的陶屋及停車場用地，經文化資產審議委員決議，及縣府公告廢止登錄，竹南蛇窯認為影響整體利用，今天向文化部法規會提起訴願，希望縣府收回公告，還給蛇窯完整空間。

竹南蛇窯於2002年11月公告歷史建築，登錄保存面積3437平方公尺，案經地主以範圍過大，不符比例原則為由，申請限縮歷史建築土地，縣府文化觀光局指出，文化資產審議委員受理後，多次現勘及討論決議，縣府並於今年9月29日公告，將水利用地67平方公尺，從歷史建築登錄範圍剔除。

文觀局指出，文化資產審議委員會基於尊重地主意願，不損及文化資產價值的前提，窯體沒有受影響，且廢止歷史建築登錄範圍的土地，任何再利用或開發行為，仍必須受文化資產保存法相關法令規範。

竹南蛇窯收文後，今天提出訴願，竹南蛇窯指出，縣府公告廢止竹南蛇窯歷史建築的土地，目前供陶屋、停車場使用，訴願希望縣政能收回不當的公告，還給蛇窯完整的空間，以利文資資產的營運管理和推廣陶窯文化。

根據縣府資料，竹南蛇窯登錄歷史理由，蛇窯全長17公尺，保存傳統製陶技藝與窯燒方，窯體經常修整，以致在現有少數殘存的蛇窯中，仍還可以繼續燒製的傳統蛇窯，具稀少性及不易再現價值，足為陶藝發展的見證。

歷史建築 文化資產 停車場

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