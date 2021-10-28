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機車駕訓補助1300元 桃園3600人受惠

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府與交通部公路總局合作「機車考照駕訓班訓練計畫」，民眾經機車駕訓班訓練考取駕照，每名可補助1300元訓練費。桃園總計有3600名市民能受惠。本報資料照
桃園市政府與交通部公路總局合作「機車考照駕訓班訓練計畫」，民眾經機車駕訓班訓練考取駕照，每名可補助1300元訓練費。桃園總計有3600名市民能受惠。本報資料照

近年來機車數量增多，桃園市政府與交通部公路總局合作「機車考照駕訓班訓練計畫」，強化民眾道安觀念。民眾經機車駕訓班訓練考取駕照，每名可補助1300元訓練費。市府今年初已提供1000名補助名額，10月再加碼補助1000名，加上公路總局新竹監理所補貼的1600名，桃園總計有3600名市民能受惠。

根據交通部統計，18至24歲年輕機車族群較易因無照駕駛、路況不熟、搶快而發生交通事故，尤其去年交通事故死亡人數約3000人，年輕族群約有349人，占比11.7％，其中更有293人為騎乘機車肇事。

交通局長劉慶豐表示，經研究分析，民眾經過「機車駕訓班」訓練後，可降低違規案例32%、肇事案例20%；機車駕訓班課程除了靜態課程，更包含了實地教學、模擬實地上路後道路實境等，讓未考取駕照的新手騎士在上路前預先了解道路風險及防禦駕駛觀念；民眾可至長榮、國泰、大展、中正、大觀、太子等6家駕訓班報名。

新竹區監理所指出，機車駕訓班收費標準落在2800元到3700元，機車駕訓有學科6小時、術科10小時課程，重點除了直線平衡、變換車道、二段式轉彎等，也在課程中提醒常見違規原因；今年機車駕訓民眾報名相當踴躍，桃竹苗地區報名參訓人數已超過3800人。

駕訓班 駕照 桃園

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