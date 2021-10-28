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悼外籍機師居檢猝死 機師工會黃飄帶運動無聲求救

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市機師職業工會趕工製作黃絲帶，今天下午發起黃飄行動。記者曾增勳／翻攝
桃園市機師職業工會趕工製作黃絲帶，今天下午發起黃飄行動。記者曾增勳／翻攝

國內一家航空公司外籍機長不幸在桃園家中猝死，桃園市機師職業工會今天下午將在3家檢疫旅館發起「黃飄帶」行動，為機組員長期居檢派飛造成身心問題「無聲求救」，該工會理事長李信燕今天上午表示，上周華航一名外籍機師在家中猝世，該機師服務21年，工會對發生此事表達遺憾、痛心，會員今天下午自發性以「黃飄帶」弔唁、感念這位好機長、好同事。

這名外籍機師10月13日派飛美國洛杉磯，17日返台，居檢期間快篩陰性後，再度派飛安克拉治，22日返台後，依規定居家檢疫，採檢陽性確診，上周不幸在家中浴室猝死。

李信燕表示，這位機師生前居檢期間，執行循環派飛，身心俱疲，無法照顧家中年幼女兒十分擔憂，在連續派飛下，身體不堪負荷，或許因此猝世，機組員連續派飛對身體影響很大，增加染疫可能性，疫調飛過很多國家、機場，很難判斷在那裡染疫，連續派飛更易造成機組員交互感染風險。

她表示，疫調匡列也是影響居檢派飛的好幾倍，昨天傳出有一名機組員確診，也是連續派飛下感染，機組員匡列2、3人，居檢循環派飛甚至影響達到1、20位機組員，疫調很難釐清感染根源所在，所以今天下午發起黃飄帶運動，在旅館外面掛起黃飄帶，希望引起社會大眾關注，機組員執勤時也會在制服掛起黃色絲帶，共同向外界發出無聲的求救信號。

桃園市機師職業工會理事長李信燕說明工會今天下午發起黃飄行動。記者曾增勳／攝影
桃園市機師職業工會理事長李信燕說明工會今天下午發起黃飄行動。記者曾增勳／攝影

機師 桃園 洛杉磯

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