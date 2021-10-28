桃園萬聖城倒數2天 交通資訊1次看

2021桃園萬聖城─瘋狂實驗室將於10月30日至11月7日在桃園高鐵站前廣場熱鬧展開，活動首日迎來變裝演唱會，邀請多位藝人變裝上場齊同樂，為避免當天交通壅塞，中壢警分局規畫相關交通路線，並鼓勵民眾多利用大眾交通工具，減少等候車位時間。

中壢警分局建議，若搭乘高鐵，可於出口2或3出站，再步行即可；搭乘機捷者至A18站，經連通空橋步行至高鐵桃園站，於出口1出站，穿越高鐵桃園站後，步行過馬路即抵達目的地；火車從南部北上旅客，在中壢火車站下車，轉乘公車132A、172、5087、5089、高鐵快捷公車170，到高鐵桃園站步行前往約3分鐘；從北部前往南下旅客，請在桃園火車站下車，轉乘公車高鐵快捷公車206到高鐵桃園站，步行前往約3分鐘；高鐵快捷公車有206及170可選，於高鐵桃園站下車後，步行前往約3分鐘；搭乘公車302、172、173、5087、5089、208及210可抵達。

自行開車前往資訊，國道1號接機場支線（國道2號）下大竹交流道後沿台31線桃園高鐵站聯絡道，左轉領航南路四段，沿領航南路四段直走到領航南路三段，右轉高鐵站前西路一段；下內壢交流道後往大園方向行進，沿途行經110甲縣道高鐵站前西路三段，直行至高鐵站前西路一段前往活動停車場或周邊停車場。