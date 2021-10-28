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台劇女神陳珮騏代言 促認養苗收老狗與3腳狗

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
藝人陳珮騏協助苗栗縣動物收容所拍老狗及3腳狗宣傳照，促踴躍認養。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
藝人陳珮騏協助苗栗縣動物收容所拍老狗及3腳狗宣傳照，促踴躍認養。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

藝人陳珮騏有「台劇女神」的稱號，今年8月到苗栗縣動物收容所認養一隻吉娃娃老狗Gina，Gina因漿細胞瘤搶救近一個月無效，她在臉書分享點滴，讓許多人動容，苗栗縣動物保護防疫所徵得同意代言，以身作則呼籲認養苗收老狗及3腳狗。

苗栗縣動物收容所目前有20隻3腳狗、2隻老狗，最元老的1隻棕色混種狗，牠於2019年8月7日在大湖鄉靜湖村發現受傷，捕獲入所至今等不到領養，苗栗縣動物保護防疫所長張俊義印象深刻，陳珮騏今年8月一天上午搭計程車，專車來苗收認養Gina。

張俊義說，Gina是10多歲的老狗，瘦弱且疾病纏身，陳珮騏認養後，直送獸醫院檢查治療，卻仍因漿細胞瘤搶救近一個月過世，陳珮騏臉書分享Gina站起來飲食，可以迎接回家的主人，並在生命最後的1個月裡被看見、被喜愛、被關注、被祝福，引起熱烈回響，感動許多人。

動保所徵得同意，陳珮騏協助苗收3腳狗拍宣傳照，希望以她公眾人物身分的溫暖和正向，帶領尊重生命的態度，張俊義指出，苗收還有許多因捕獸夾、車撞意外等斷腳的犬隻，什麼時候才能輪到牠們被疼愛、被重視、被領養？還能再次被看見？再次被擁抱嗎？

苗收地址在苗栗縣銅鑼鄉朝陽村6鄰朝北55之1號，周三至週五上午8點半到中午12點、下午1點到4點，周六上午8點半到下午1點開放，認養人需年滿20歲，洽詢電話037-558228。

藝人陳珮騏協助苗栗縣動物收容所拍老狗及3腳狗宣傳照，促踴躍認養。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
藝人陳珮騏協助苗栗縣動物收容所拍老狗及3腳狗宣傳照，促踴躍認養。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

認養 苗栗縣 動物收容所

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