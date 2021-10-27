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鄭文燦今成最佳銷售員 甜柿果大甜度高更勝日本

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，復興區以拉拉山水蜜桃聞名，而甜柿也品質極佳，更勝於日本。記者翁唯真／翻攝
桃園市長鄭文燦表示，復興區以拉拉山水蜜桃聞名，而甜柿也品質極佳，更勝於日本。記者翁唯真／翻攝

桃園復興區除了有知名的拉拉山水蜜桃，更有種植日本富有及次郎品種的甜柿，桃園市長鄭文燦今成最佳銷售員，於東森購物台行銷復興區甜柿與農特產品，1盒8顆約1.5公斤，優惠售價450元的甜柿，原限量300盒，不到17分鐘即銷售一空，緊急調貨再追加100盒。

鄭文燦表示，復興區以拉拉山水蜜桃聞名，每年都要搶購才買得到，而甜柿種植面積約67公頃位處高海拔、日夜溫差大，加上土質易排水環境，每年產量約400多公噸，量少稀有、品質優良，且外表碩大、飽滿，因此甜度高達12至15度，清脆多汁、品質極佳，更勝於日本種植的甜柿。

鄭文燦今在現場與東森農場主持人一起試吃，他強調復興甜柿採取自然農法，未使用除草劑，經過小農用心栽植，果實飽滿、口感清脆多汁，可連皮一起吃，更富含β-胡蘿蔔素、維生素A及C、豐富的鉀、磷、鐵等礦物質，加上鞣酸及果膠含量也很豐富，可保護心血管，是最佳的飯後水果。

每年10月為甜柿盛產期，採收期間只有1個月，鄭文燦透露選果可參考4大特色，色澤均勻、萼片鮮綠、果面乾淨、果大飽滿，一定可以挑到好吃的甜柿。如果色澤紅潤的表示成熟度、甜度甜；色澤較青綠則能保存比較久。

鄭文燦提到，疫情期間農特產品銷售管道受阻，市府也與各農會、漁會共同合作，陸續推出有機蔬菜箱、水蜜桃線上宅配、鮮魚、西瓜、香瓜、台農57號地瓜箱等產品，協助農民解決行銷通路問題。

桃園市長鄭文燦今成最佳銷售員，於東森購物台行銷復興區甜柿與農特產品。記者翁唯真／翻攝
桃園市長鄭文燦今成最佳銷售員，於東森購物台行銷復興區甜柿與農特產品。記者翁唯真／翻攝

鄭文燦 桃園 拉拉山 日本

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