蔬果農藥抽驗太少被質疑 桃農業局：還有果菜公司把關

桃園市農業局、衛生局分別負責田間及市售蔬果農藥殘留抽驗，因2單位一年只做了4百多件，引議員鄭淑方質疑查驗量能不足，認為市府應該幫農業局添購篩檢儀器和成立實驗室，從源頭把關食安問題；市長鄭文燦表示，目前蔬果進入市場前有果菜公司的生化篩檢儀器把關，檢驗量將近1萬件，未來會再視空間使用情況，決定是否添購新的設備。

鄭淑方指出，桃園監控蔬果農藥殘留目前分為2部分，農業局負責田間、運銷階段，衛生局負責市場、零售業部分，但農業局去年抽驗176件，衛生局做了239件，平均1個局處只有2百多件，還各有1件和19件不合格。如果沒被檢查的蔬果含有農藥殘留，民眾恐在不知情的狀況下吃下肚。

鄭淑方質疑市府對蔬果農藥檢驗殘留的檢驗量過低，並指主因在於農業局多交由中央幫忙分析檢驗，且每次需3千到6千元檢驗費，導致檢驗量無法提升；她表示，網路販售已成未來趨勢，衛生局從末端把關的機會恐越來越少，建議市府協助農業局成立自己的實驗室，購置質譜快篩儀器，從源頭把關食安。

農業局長郭承泉表示，農業局雖然沒有自己的實驗室，但運用中央搭配地方經費，仍努力在為食安把關。另外，桃園有2家果菜公司設有農藥殘留檢驗站，桃園果菜公司每年檢驗7千多件、桃農果菜批發市場每年檢驗約5千多件，每年檢驗量都超過一萬件。