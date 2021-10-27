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蔬果農藥抽驗太少被質疑 桃農業局：還有果菜公司把關

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市農業局與衛生局稽查蔬果農藥殘留被議員鄭淑方質疑抽驗量不足，但農業局強調蔬果進入市場前會有果菜公司生化篩檢把關。圖／農業局提供
桃園市農業局與衛生局稽查蔬果農藥殘留被議員鄭淑方質疑抽驗量不足，但農業局強調蔬果進入市場前會有果菜公司生化篩檢把關。圖／農業局提供

桃園市農業局、衛生局分別負責田間及市售蔬果農藥殘留抽驗，因2單位一年只做了4百多件，引議員鄭淑方質疑查驗量能不足，認為市府應該幫農業局添購篩檢儀器和成立實驗室，從源頭把關食安問題；市長鄭文燦表示，目前蔬果進入市場前有果菜公司的生化篩檢儀器把關，檢驗量將近1萬件，未來會再視空間使用情況，決定是否添購新的設備。

鄭淑方指出，桃園監控蔬果農藥殘留目前分為2部分，農業局負責田間、運銷階段，衛生局負責市場、零售業部分，但農業局去年抽驗176件，衛生局做了239件，平均1個局處只有2百多件，還各有1件和19件不合格。如果沒被檢查的蔬果含有農藥殘留，民眾恐在不知情的狀況下吃下肚。

鄭淑方質疑市府對蔬果農藥檢驗殘留的檢驗量過低，並指主因在於農業局多交由中央幫忙分析檢驗，且每次需3千到6千元檢驗費，導致檢驗量無法提升；她表示，網路販售已成未來趨勢，衛生局從末端把關的機會恐越來越少，建議市府協助農業局成立自己的實驗室，購置質譜快篩儀器，從源頭把關食安。

農業局長郭承泉表示，農業局雖然沒有自己的實驗室，但運用中央搭配地方經費，仍努力在為食安把關。另外，桃園有2家果菜公司設有農藥殘留檢驗站，桃園果菜公司每年檢驗7千多件、桃農果菜批發市場每年檢驗約5千多件，每年檢驗量都超過一萬件。

鄭文燦表示，市府相當重視農藥殘留問題，也從各個層面替民眾把關，桃園的東方美人茶到現在未驗出農藥殘留就是最好的例子。然而，由市府經營的果菜公司添購質譜快篩儀把關並非不可行，但儀器所需空間較大，還需要再評估適合空間。

桃園市農業局與衛生局稽查蔬果農藥殘留被議員鄭淑方質疑抽驗量不足，但農業局強調蔬果進入市場前會有果菜公司生化篩檢把關。圖／農業局提供
桃園市農業局與衛生局稽查蔬果農藥殘留被議員鄭淑方質疑抽驗量不足，但農業局強調蔬果進入市場前會有果菜公司生化篩檢把關。圖／農業局提供
桃園市農業局與衛生局稽查蔬果農藥殘留被議員鄭淑方質疑抽驗量不足，但農業局強調蔬果進入市場前會有果菜公司生化篩檢把關。圖／農業局提供
桃園市農業局與衛生局稽查蔬果農藥殘留被議員鄭淑方質疑抽驗量不足，但農業局強調蔬果進入市場前會有果菜公司生化篩檢把關。圖／農業局提供

衛生局 農藥殘留 桃園

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