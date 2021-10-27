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桃園展開表藝系列活動 民眾可上官網索票

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府青年局將於11月起辦理「2021桃園青年表藝月系列活動」，自11月5日至12月22日共有8校陸續舉行演出。記者翁唯真／攝影
桃市府青年局將於11月起辦理「2021桃園青年表藝月系列活動」，自11月5日至12月22日共有8校陸續舉行演出。記者翁唯真／攝影

疫情慢慢穩定，桃市府青年事務局將於11月起辦理「2021桃園青年表藝月系列活動」，串聯高中職及大專院校表演藝術相關學群展演，自11月5日至12月22日共有8校陸續舉行演出，今天記者會也邀集了許多學生及獲第5屆桃青之星第10名的張倞穎帶來表演。

青年局綜合規畫科長黃泓家表示，11月開始展開桃園青年表藝月系列活動，共分為2部分，其中1部分由學校舉辦公演及展演，青年局提供相關資源協助，並提供免費票券索取，有興趣民眾可上官網或粉絲專頁上有索取訊息，另1部分則是，12月4日在桃園市文化局演藝廳，集結6校5系做跨校系展演，讓學生可以相互學習切磋。

永平工商表藝科同學林彥志說，12月22日桃園展演中心舉辦畢業公演「憶藝翼」，回憶是由學生創作的劇本呈現，藝術則是由外面的指導老師協助努力3年的成果，最後羽翼是祝畢業生畢業快樂；啟英高中影視科主任張耀文指出，這次配合表藝科及電影電視科的畢業公演，學生呈現3年的學習成果，歡迎大家多多支持。

青年局代理局長涂淳惠表示，首場啟英高中表藝科的築夢畢業公演，接下來由音樂科及電影電視科分別辦理奇想齊響及等你．收信畢業公演，接續由萬能科技大學時尚造形系Imaginary Brain我的腦子不見了的成果發表。此外，育達高中時尚造形科於校內辧理我有一個夢成果；涂純惠純惠說，自2017年起選拔桃青之星，鼓勵各項才藝達人站上舞台展現自我，除頒發獎勵金，更提供宣傳和各類活動演出媒合機會，已成為桃園青年才藝競賽指標性賽事。

今天2021桃園青年表藝月系列活動記者會，邀請獲第5屆桃青之星第10名的張倞穎帶來表演。記者翁唯真／攝影
今天2021桃園青年表藝月系列活動記者會，邀請獲第5屆桃青之星第10名的張倞穎帶來表演。記者翁唯真／攝影
2021桃園青年表藝月系列活動，在12月4日在桃園市文化局演藝廳，集結6校5系做跨校系展演。記者翁唯真／攝影
2021桃園青年表藝月系列活動，在12月4日在桃園市文化局演藝廳，集結6校5系做跨校系展演。記者翁唯真／攝影

青年 桃園

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