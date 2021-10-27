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桃園再爆違規砂石場！市府：已開罰328萬 沒縱容違法
時代力量立委陳椒華今天再爆，桃園大溪占地最大的漢嵩砂石場濫挖農地、竊占國有地，砂石堆放高度甚至達30公尺、約10層樓高，若坍方恐釀傷亡。市府回應，先前已裁罰328萬6660元，沒有縱容違法；至於砂石場是否將砂石堆放過高與排放污泥到大漢溪，市府會釐清，若有違規必定重罰。
市府副發言人卓芷戎表示，漢嵩砂石場擴大違規使用大溪區溪崁段等44筆土地，為風景區農牧用地，面積約5萬4480平方公尺，經發局依工輔法裁罰8次，地政局以區域計畫法裁罰10次；環保局則以違反相關環保法規裁罰19次，勞動局以違反職安勞條裁罰2次。
卓芷戎說，全市23家列管砂石場及2家未登記砂石場，1個月內將清查完畢；漢嵩砂石場本就在專案稽查範圍內，市府秉持「該罰就罰、需停工就停工」的原則處置。
市府表示，本次專案稽查後，預計3個月內複查，並將對砂石場進行危險等級分類列管，違規次數多、改善紀錄不佳者，將予以勒令停工、甚至撤照或不予換照。
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