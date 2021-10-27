桃園萬山鼻活動中心拆除重建案 缺工缺料廠商解約

桃園市蘆竹區機捷A10站山鼻重畫區開發下，舊山鼻活動中心、老人俱樂部及巡守隊、幼兒園2棟老舊建築物，蘆竹區公所計畫拆除重建拖延，引起市議員張桂綿關心質詢，蘆竹區公所今天下午表示，受疫情影響，山鼻活動中心新建工程4500萬元，原定今年5月底動工拆除重建，不料得標廠商因營建物價上漲突然解約無法動工，區公所決定改採最有利標，重新招標施工。

張桂綿表示，蘆竹區南山路三段的山鼻活動中心、老人俱樂部建物，與一旁舊巡守隊、幼兒園建物，使用3、40年老舊，因應A10山鼻重區開發，2棟舊建物拆除重建，廠商因疫情缺工、缺料，寧可解約取消標案，改建工期至今延宕，影響里民活動空間。山鼻里長張寶龍說，舊活動中心拆除重建工程，居民使用需求，希望市府加速招標興建。