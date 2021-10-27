新竹芎林公4公園將蓋成水霧公園 罐頭遊具改共融遊具

位於新竹縣芎林鄉重劃區內的公4公園，今天（27日）上午正式動土將蓋成芎林水霧公園，除了移除現有的塑膠製罐頭遊具，新建共融式親子遊戲區、沙坑等設施，還將裝設水霧裝置、種桂竹，定時噴灑水霧降溫，營造迷霧森林般的視覺體驗，預計明年6月就能完工啟用。

總設計師李吳博澄介紹，芎林孕育客家音樂大師鄧雨賢，又有文林古道、五座屋圳流水，與淺山地形自然環境等令人著迷的在地元素，因此公4公園以水霧自然遊戲場為主題設計，園內將設置水霧設施，兼具調節遊戲場氣溫的功能，也象徵芎林飛鳳山、文林古道等淺山氤氳雲霧，讓人走入公園在視覺上讓人有迷霧森林之感受。

他指出，水霧公園將栽種大量喬木、桂竹，並保留原本的廣場，狹長型的遊戲區域，以分齡、分區設計遊戲動線，設置水霧自然遊戲區、學齡前創意沙坑區、共融親子遊戲區3大區域，共提供33種遊戲價值，同時可供140人同時使用，預期能增進芎林鄉親全齡運動及親子遊戲。

今天上午公4公園舉行動土典禮時，鄉內的孝愛幼兒園的小朋友正好在舉行萬聖節遊街討糖活動，老師及家長也帶著小朋友們到公園參與動土典禮，更希望讓出席的與會官員們知道，在地的孩子都非常期待未來公園改建後能變得更好玩。

縣長楊文科出席動土典禮時說，縣府產發處去年就開始進行村里社區座談會、兒童參與遊戲場工作坊、專家學者座談會等公民參與，打開與民眾對話機制，相信能打造出一個居民心目中與自然、文化共融的夢想公園；他也提到，公4公園就位於五座屋圳旁，又臨近芎林村活動中心，未來一定是當地亮點。