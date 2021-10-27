獲邀首爾氣候變遷市長論壇 竹市議員行銷綠色新竹

民進黨新竹市議員李妍慧今天以視訊形式，獲邀代表竹市參加在韓國舉辦的首爾氣候變遷市長論壇（SMFCC 2021），向來自14個國家的15個城市，報告竹市在碳中和、能源循環以及永續發展的成果與願景。

首爾氣候變遷市長論壇自2016年起，由首爾市府與國際非政府組織地方政府永續發展理事會（ICLEI）協力舉辦，並以城市為單位，邀請全球各地代表報告所在地在全球變遷之下所做的努力。去年除桃園市長鄭文燦積極與ICLEI合作舉辦永續城市論壇外，歷年獲邀參與該論壇的有新北市長侯友宜、高雄市副市長陳雄文及台中市副市長林依瑩等，新竹市是六都之外首次獲邀的台灣城市代表。

李妍慧指出，她以「回收都市空間」為題，說明在降低碳排放政策目標下，地方政府如何與在地團體共同打造友善且永續的生活環境。並以公民團體活化林森路的舊中興百貨為例，說明城市動能的重啟，能夠吸引商業回流，同時也降低通勤中的碳排量。

此外，李妍慧也以公道五路旁原本台肥土地為例，即將在2024年完工的竹科X計畫建築不僅可以活絡科學園區與老城區之間的城市機能，更能夠帶來更順暢的交通、更合理的通勤動線。在建築完成後，強調新創、研發以及永續能源的產業將會進駐園區大樓，為新竹市未來的產業發展，貢獻可觀的綠色經濟。

李妍慧表示，與她同時出席的名單中，包含芬蘭土庫市（Turku）長Minna Arve、丹麥羅斯基勒（Roskilde）永續建築部門代表Klaus Kellermann、聯合國環境署（UNEP）永續製程顧問Lukas Von Schuckmann及首爾倡議組織Almang Market的執行長Ju Eun Lee都受邀分享各城市在碳中和以及永續能源議題上的努力，該論壇影響力與重要性可見一斑。