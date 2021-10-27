竹南爭取台61線休息區等創生提案 陳吉仲允諾補助規畫

針對苗栗縣沿海觀光休憩發展，立委陳超明提出「崎頂生態休閒地方創生園區」、「龍鳳港觀光休憩園區」等地方創生提案，今天邀立院經濟委員會委員賴香伶及地方、中央相關部會官員到竹南、後龍、通霄等地考察，其中竹南龍鳳港周邊有崎頂鐵道文化園區、海水浴場、濱海森林自行車道、漁港等豐富觀光資源，且鄰近國道3號、西濱，陳超明極力爭取設置開放式的台61線休息區， 農委會主委陳吉仲允諾補助漁港等創生提案辦理規畫，未來並將全力支持工程推動。

一行上午走訪崎頂鐵道文化園區子母隧道，隨後到崎頂海水浴場會勘，當地早年曾是知名的海水浴場，但因近年海岸侵蝕及漂沙，沙灘大片流失且滿佈礫石堆，水利署表明可等縣府海岸防護計畫送抵中央後，透過前瞻計畫水安全經費補助辦理相關改善計畫。

龍鳳漁港鄰近台61線西濱快速公路及國道3號西濱交流道，交通便捷，假日遊客人潮多，陳超明和鎮公所爭取規畫台61線龍鳳休息特區，希望結合龍鳳魚貨直銷中心、浪花海洋活動基地、聯外道路拓寬及建置親水廊道、慢魚沙灘親海遊憩區、竹南溼地、紅樹林、紫斑蝶教育園區等規畫，以龍鳳港為核心，打造出媲美桃園永安、新竹南寮的設施和漁港風情。

陳吉仲對地方提出創生提案表達肯定和支持，當場允諾先補助辦理規畫案，希望在明確期程內完成規畫後向地方居民充分說明，未來工程經費爭取也將全力支持。