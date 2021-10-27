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移工宿舍設投幣充電樁有安全疑慮？台電：不改善就斷電

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市大園區有移工宿舍在門口設立了一排電動自行車投幣式充電樁，市議員游吾和發現部分電源是從2樓牽電線設置，質疑其安全問題。圖／市議員游吾和提供
桃園市大園區有移工宿舍在門口設立了一排電動自行車投幣式充電樁，市議員游吾和發現部分電源是從2樓牽電線設置，質疑其安全問題。圖／市議員游吾和提供

移工使用電動自行車情況普遍，桃園市大園區有移工宿舍從2、3樓牽電線到1樓設投幣式充電樁，電線分接、裸露引發鄰近居民擔憂，市議員游吾和今質詢時要求市府相關局處把關安全；勞動局表示，有接過類似投訴，也有派人勸導，未來將與消防、台電合作稽查。台電則稱若有安全疑慮，勸導改善不聽將斷電。

游吾和表示，電動自行車目前不須牌照、駕照就能上路，深受移工喜愛，而大園地區工廠多、移工多、移工宿舍也多，所以宿舍私設電動自行車充電樁也不少，就他所知，至少有10間宿舍有這種情況，以大園自立街最多，附近居民擔心裸露的電線短路引發火災，也擔心下雨漏電問題。他指出，雖然中央正在修訂公寓大廈管理條例，鼓勵社區增設充電樁，但許多宿舍是臨路透天厝，沒有管委會，就算修法也不會被納管，市府應從其他方面補強。

經發局長郭裕信表示，移工宿舍的充電樁如果營業額在每月8萬元以下，就不需要商業登記，而經發局管理的營業場所或投幣式充電站都沒有類似情況；勞動局則稱過去移工宿舍稽查多針對移工飲食、盥洗等環境問題，用電非勞檢專業，所以雖有發現，但無法確定安全是否有疑慮，只能勸導雇主或房東注意，未來會與消防、台電等單位合作，也會向中央建議納管。

台電桃園營運處表示，增設充電樁按規定都必須提出增設用電申請，針對議員所提情況，會派員加強稽查。如果民眾從2樓以上空間拉電線到1樓使用，就會違反供電規定，第一步會勸導民眾自行拆除，若有公安疑慮會限期改善，持續不改善者則會祭出斷電的最終手段。

另外，議員鄭淑方今質詢提到電動自行車違規改裝及交通事故逐年增加，指中央雖然在修法納管，但緩不濟急，建議桃園先訂檢舉獎金辦法防範。交通局表示，電動自行車目前沒有牌照，想以車追人不容易，要民眾幫忙檢舉實有很大困難，會再追蹤中央修法進度。

桃園市大園區有移工宿舍在門口設立了一排電動自行車投幣式充電樁，市議員游吾和發現部分電源是從2樓牽電線設置，質疑其安全問題。圖／市議員游吾和提供
桃園市大園區有移工宿舍在門口設立了一排電動自行車投幣式充電樁，市議員游吾和發現部分電源是從2樓牽電線設置，質疑其安全問題。圖／市議員游吾和提供
桃園市大園區有移工宿舍在門口設立了一排電動自行車投幣式充電樁，市議員游吾和發現部分電源是從2樓牽電線設置，質疑其安全問題。圖／市議員游吾和提供
桃園市大園區有移工宿舍在門口設立了一排電動自行車投幣式充電樁，市議員游吾和發現部分電源是從2樓牽電線設置，質疑其安全問題。圖／市議員游吾和提供
桃園市大園區有移工宿舍在門口設立了一排電動自行車投幣式充電樁，市議員游吾和發現部分電源是從2樓牽電線設置，質疑其安全問題。圖／市議員游吾和提供
桃園市大園區有移工宿舍在門口設立了一排電動自行車投幣式充電樁，市議員游吾和發現部分電源是從2樓牽電線設置，質疑其安全問題。圖／市議員游吾和提供

電動自行車 移工 宿舍

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