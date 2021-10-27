移工宿舍設投幣充電樁有安全疑慮？台電：不改善就斷電

移工使用電動自行車情況普遍，桃園市大園區有移工宿舍從2、3樓牽電線到1樓設投幣式充電樁，電線分接、裸露引發鄰近居民擔憂，市議員游吾和今質詢時要求市府相關局處把關安全；勞動局表示，有接過類似投訴，也有派人勸導，未來將與消防、台電合作稽查。台電則稱若有安全疑慮，勸導改善不聽將斷電。

游吾和表示，電動自行車目前不須牌照、駕照就能上路，深受移工喜愛，而大園地區工廠多、移工多、移工宿舍也多，所以宿舍私設電動自行車充電樁也不少，就他所知，至少有10間宿舍有這種情況，以大園自立街最多，附近居民擔心裸露的電線短路引發火災，也擔心下雨漏電問題。他指出，雖然中央正在修訂公寓大廈管理條例，鼓勵社區增設充電樁，但許多宿舍是臨路透天厝，沒有管委會，就算修法也不會被納管，市府應從其他方面補強。

經發局長郭裕信表示，移工宿舍的充電樁如果營業額在每月8萬元以下，就不需要商業登記，而經發局管理的營業場所或投幣式充電站都沒有類似情況；勞動局則稱過去移工宿舍稽查多針對移工飲食、盥洗等環境問題，用電非勞檢專業，所以雖有發現，但無法確定安全是否有疑慮，只能勸導雇主或房東注意，未來會與消防、台電等單位合作，也會向中央建議納管。

台電桃園營運處表示，增設充電樁按規定都必須提出增設用電申請，針對議員所提情況，會派員加強稽查。如果民眾從2樓以上空間拉電線到1樓使用，就會違反供電規定，第一步會勸導民眾自行拆除，若有公安疑慮會限期改善，持續不改善者則會祭出斷電的最終手段。