聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園智慧城市大數據分析 路邊停車欠費及路段號誌調整
桃園推動智慧城市，市府不只打造人因智慧照明路燈系統，為推廣府內資料科學研究風氣，自2019年起推動「資料應用及數據分析獎勵計畫」，今年桃市府交通局以道路號誌時制計畫獲得優選，及路邊停車資訊應於扣欠費車輛獲得入選，平鎮地政事務所以資訊分析學區地價行情獲得入選，共評選3件作品。
本次交通局優選作品，運用大數據分析微調道路號誌時制計畫，以中壢區民族路三段（中壢交流道至中央路）為例，透過每個路段裝設在電線桿上的車輛偵測器來取得路段車速數據，進行大數據分析，調整路口號誌時制，改善道路順暢度，提升路段車速。
而路邊停車資訊用於查扣欠費車輛則是，整合既有停車管理系統與欠繳停車費案件數據，經過快速比對出欠費車輛所在地，及時簡訊通知執法人員到場扣車，為全國首創欠費車輛科技執法。
平鎮地政事務所運用「平鎮價到」學區房價查詢系統，透過2017至2020上半年實價登錄資訊，結合教育部學區資料，交叉分析平鎮學區周邊房價資訊，提供民眾購屋參考。
資科局長余宛如表示，今年獎勵競賽放寬了應用資料範圍，從理論分析的交通號誌改善研究，到與民眾日常相關的房價資料應用，明年度仍依獎勵要點規定，預計於2至3月進行110年度資料應用及數據分析獎勵徵件，4月辦理敘獎作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言