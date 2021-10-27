桃園智慧城市大數據分析 路邊停車欠費及路段號誌調整

桃園推動智慧城市，市府不只打造人因智慧照明路燈系統，為推廣府內資料科學研究風氣，自2019年起推動「資料應用及數據分析獎勵計畫」，今年桃市府交通局以道路號誌時制計畫獲得優選，及路邊停車資訊應於扣欠費車輛獲得入選，平鎮地政事務所以資訊分析學區地價行情獲得入選，共評選3件作品。

本次交通局優選作品，運用大數據分析微調道路號誌時制計畫，以中壢區民族路三段（中壢交流道至中央路）為例，透過每個路段裝設在電線桿上的車輛偵測器來取得路段車速數據，進行大數據分析，調整路口號誌時制，改善道路順暢度，提升路段車速。

而路邊停車資訊用於查扣欠費車輛則是，整合既有停車管理系統與欠繳停車費案件數據，經過快速比對出欠費車輛所在地，及時簡訊通知執法人員到場扣車，為全國首創欠費車輛科技執法。

平鎮地政事務所運用「平鎮價到」學區房價查詢系統，透過2017至2020上半年實價登錄資訊，結合教育部學區資料，交叉分析平鎮學區周邊房價資訊，提供民眾購屋參考。

資科局長余宛如表示，今年獎勵競賽放寬了應用資料範圍，從理論分析的交通號誌改善研究，到與民眾日常相關的房價資料應用，明年度仍依獎勵要點規定，預計於2至3月進行110年度資料應用及數據分析獎勵徵件，4月辦理敘獎作業。