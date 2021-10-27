快訊

50歲代工帝國跨入兆元新領域 未來車開啟鴻海下個20年

MLB／勇士2轟擊倒太空人 終止世界大賽8連敗卻有陰影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芎林農會新稻穀乾燥中心落成 園區將作稻米食農推廣

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科（左2）27日前往芎林農會新設的稻米乾燥中心，啟用新型乾燥機。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科（左2）27日前往芎林農會新設的稻米乾燥中心，啟用新型乾燥機。記者巫鴻瑋／攝影

芎林鄉農會的舊稻穀乾燥中心，因為座落於市地重劃區旁，周邊已經陸續大興起許多新式透天住宅，近年經常在收稻期遭到居民抗議機具加工噪音及穀塵影響生活品質，因此農會才將稻穀乾燥中心搬遷至東側2公里外的芎林鄉新鳳村，在今天落成、開機啟用。

農會總幹事林冠伶表示，芎林鄉農會不僅需要處理鄉內採收的稻米，還要協助收購處理橫山鄉的稻作，2鄉每年要處理2期稻作，光1期就大約有1千到2千公噸，面積達830公頃，占全縣稻作生產面積約11%，因此必須使用新型乾燥機，才有辦法快速烘乾並保持稻米品質。

芎林農會新落成的稻穀乾燥中心，所在園區基地占地1公頃，位於國道3號竹林交流道東側，遠離芎林新市地重畫區，園區除設乾燥中心外，還設有糧倉、農民直銷站、農產品集貨場、冷藏庫、食農教育體驗基地和綠色照護站，將整合成為「飛鳳舞稻園區」，加強推廣稻米食農文化。

縣長楊文科今天上午前往進行乾燥機的啟用，他表示，縣府前年就補助經費讓芎林鄉農會得以新設乾燥中心，並建立農會農產品運銷冷鏈、設備、糧肥倉庫設施、集貨場和冷藏庫設施等各項計畫，期望未來能使芎林的稻米品質再提升，增加農業附加價值與競爭力。

林冠伶說，未來園區內會舉辦米食DIY、學童種稻體驗、花卉蔬果種植到料理上桌、家禽小動物飼養體驗等等一系列的食農教育，同時園區地點就位在熱門步道景點飛鳳山下，希望民眾前往健行時也能順道安排食農體驗，認識芎林鄉農產品特色。

農會 食農教育 稻米

延伸閱讀

誠品書店進駐基隆沙灣園區 「東誠品 西青鳥」成形

景氣差 永靖園藝景觀產業園區大降租金招商　　

農會60年老穀倉變身！在吧檯品茶，還能一站購足全台農特產

新竹關西仙草加工中心落成 農會要用仙草加工品創造新產值

相關新聞

桃園砂石場再爆違法擴建 十層樓高砂石堆藏坍方危機

桃園市龜山區一間砂石場日前發生側牆坍塌意外，造成一名計程車司機遭活埋身亡，時代力量立委陳椒華也接獲陳情，桃園市多間砂石場...

桃園智慧城市大數據分析 路邊停車欠費及路段號誌調整

桃園推動智慧城市，市府不只打造人因智慧照明路燈系統，為推廣府內資料科學研究風氣，自2019年起推動「資料應用及數據分析獎...

芎林農會新稻穀乾燥中心落成 園區將作稻米食農推廣

芎林鄉農會的舊稻穀乾燥中心，因為座落於市地重劃區旁，周邊已經陸續大興起許多新式透天住宅，近年經常在收稻期遭到居民抗議機具...

不再逐水草而居 2400萬元整修苗栗勞動會館啟用

苗栗縣勞工界4大工會、協會今天起不用再當游牧民族，也不用借場地職業訓練，縣府斥資2400萬元整修「苗栗勞動會館」啟用，苗...

被迫上班時段請假打疫苗 竹市議員：應啟動教師專案

時代力量新竹市議員蔡惠婷、林彥甫近日陸續接獲民眾反映，指竹市幼兒園、托嬰中心教師即將施打莫德納第二劑，市府卻未安排專案施...

桃園亞矽創研中心 九典得標

桃園市政府推動亞洲．矽谷創新研發中心新建工程，歷經6次流標後，改採傳統設計標評選，市長鄭文燦昨天宣布，該新建工程設計標決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。