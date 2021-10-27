芎林農會新稻穀乾燥中心落成 園區將作稻米食農推廣

芎林鄉農會的舊稻穀乾燥中心，因為座落於市地重劃區旁，周邊已經陸續大興起許多新式透天住宅，近年經常在收稻期遭到居民抗議機具加工噪音及穀塵影響生活品質，因此農會才將稻穀乾燥中心搬遷至東側2公里外的芎林鄉新鳳村，在今天落成、開機啟用。

農會總幹事林冠伶表示，芎林鄉農會不僅需要處理鄉內採收的稻米，還要協助收購處理橫山鄉的稻作，2鄉每年要處理2期稻作，光1期就大約有1千到2千公噸，面積達830公頃，占全縣稻作生產面積約11%，因此必須使用新型乾燥機，才有辦法快速烘乾並保持稻米品質。

芎林農會新落成的稻穀乾燥中心，所在園區基地占地1公頃，位於國道3號竹林交流道東側，遠離芎林新市地重畫區，園區除設乾燥中心外，還設有糧倉、農民直銷站、農產品集貨場、冷藏庫、食農教育體驗基地和綠色照護站，將整合成為「飛鳳舞稻園區」，加強推廣稻米食農文化。

縣長楊文科今天上午前往進行乾燥機的啟用，他表示，縣府前年就補助經費讓芎林鄉農會得以新設乾燥中心，並建立農會農產品運銷冷鏈、設備、糧肥倉庫設施、集貨場和冷藏庫設施等各項計畫，期望未來能使芎林的稻米品質再提升，增加農業附加價值與競爭力。

林冠伶說，未來園區內會舉辦米食DIY、學童種稻體驗、花卉蔬果種植到料理上桌、家禽小動物飼養體驗等等一系列的食農教育，同時園區地點就位在熱門步道景點飛鳳山下，希望民眾前往健行時也能順道安排食農體驗，認識芎林鄉農產品特色。