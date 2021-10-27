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不再逐水草而居 2400萬元整修苗栗勞動會館啟用
苗栗縣勞工界4大工會、協會今天起不用再當游牧民族，也不用借場地職業訓練，縣府斥資2400萬元整修「苗栗勞動會館」啟用，苗栗縣總工會理事長麥志宏等人開心終於等到有個固定的「家」，提升勞工的地位，可以大大方方邀請外賓來喝茶、喝咖啡。
苗栗勞動會館由總工會、產業總工會、職業總工會及勞資關係協會進駐，規畫辦公室、調解室、職訓教室等用途，今天啟用是地方的大事，祥獅獻瑞熱鬧慶祝，立委徐志榮、縣長徐耀昌，及縣議會議長鍾東錦等18名議員，麥志宏還有感而發，透露小秘密。
他表示，以前勞工界會有外賓來訪，甚至是國外的訪客，只要說要來參觀會館，他總是以各種理由推託，因為從來沒有一個像樣的會館，都是逐水草而居，甚至辦理職訓，到處借場地，還要花錢租用，一直沒有固定的場所，徐耀昌聽見勞工界的心聲，而且說到做到，終於等到今天的啟用，提升勞工地位。
縣府勞工及青年發展處長彭德俊指出，勞動會館1977年建造完成，前身是公教福利中心，原有漏水、壁癌、廁所狹小、管線雜亂、欠缺無障礙者設施等問題閒置，2400萬元整修工程，全棟結構擴柱補強耐震強度，裝潢全面翻新。
會館立面7色意涵設計理念，以提升縣內勞動權益為前提，推動7大策略目標，分別是依保障勞保年金、提升勞動條件、強化工會功能、維護職場安全、消弭就業歧視、加強性別平權，及促進勞資和諧，而選擇樹木作為圖騰意象，象徵勞工在職訓教室學習新的知識、技能，累積個人實力，及勞工團體扎根，有一個永久的家。
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