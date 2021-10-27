被迫上班時段請假打疫苗 竹市議員：應啟動教師專案

時代力量新竹市議員蔡惠婷、林彥甫近日陸續接獲民眾反映，指竹市幼兒園、托嬰中心教師即將施打莫德納第二劑，市府卻未安排專案施打，只能上網預約且時段只有11月1日至3日（周一至三）白天時段，許多教師被迫於上班時段請假打疫苗，園所因老師人力不足停課，家長只能請假顧小孩；兩名議員今開記者會，呼籲市府盡速啟動教師接種專案或加開周五晚上、周六等疫苗施打時段，完善現有機制。

對此，市府衛生局回應，有關幼兒園、托嬰中心教師符合第12期莫德納第二劑施打對象 ，經詢中央指揮中心，並無針對該類對象進行造冊施打專案，竹市目前仍循指揮中心指示，疫苗接種一律透過預約平台預約施打。

由於現行疫苗配撥一律依據接種平台預約人數來配發給各縣市疫苗，民眾若未預約，不會有相應疫苗配給，因此市府也無法自行專案施打安排。呼籲民眾仍應盡速於今日（27日）中午前上1922平台預約施打，屆時若時間上真的無法配合，或因其他原因未能完成施打者，將評估疫苗剩餘量及未施打人數，後另行安排時間協助施打。

蔡惠婷指出，若老師在平常日去打疫苗，會造成園所人力嚴重不足。據她了解，有些園所16個班32名教師，光周一就有高達19名老師要打疫苗，超過一半教師無法在崗位上，上百個孩子誰來顧？

「幼兒教育及照顧法」有師生1比15的規定，托嬰中心則是1比8，若班上老師不在，也找不到足額且有資格的代課老師或教保員，園所將陷停課退費困境，家長也被迫得請假，面臨辦公室壓力。莫德納第二劑副作用強，許多老師隔天恐需請假，試想娃娃車司機打完疫苗後因找不到人力必須撐著身體上班，載著十幾個幼童，這樣的風險讓人不堪設想。

林彥甫說，目前包括宜蘭縣、屏東市、基隆市、嘉義縣都由地方政府提供專案施打，並安排在周五晚間或周六白天時段，不僅錯開平日顧小孩時段，老師能適當休息。市府若做不到專案施打，至少也要比照新竹縣、台中市協調醫院、診所開設專門給教保相關人員夜間或周末施打的時段。

蔡惠婷、林彥甫呼籲，市府在政策的推行上應要細膩而周到考量到親、師、生的需求，這才是真正支持職場友善育兒風氣，透過正確政策方向降低民眾在職場上面臨到因育兒而衍生的壓力。