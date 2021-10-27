桃園砂石場再爆違法擴建 十層樓高砂石堆藏坍方危機

桃園市龜山區一間砂石場日前發生側牆坍塌意外，造成一名計程車司機遭活埋身亡，時代力量立委陳椒華也接獲陳情，桃園市多間砂石場藏有違法擴建弊端，她今再指出，桃園大溪佔地最大的漢嵩砂石場濫挖農地、竊占國有地，砂石堆放高度甚至達30公尺、約10層樓高，若坍方恐釀傷亡，「中央部會怠於監督、桃園市政府縱容違法、圖利失職！」

陳椒華指出，位於大溪大漢溪旁的漢嵩砂石場合法面積僅5993平方公尺，非法面積高達8萬3568平方公尺，佔整體面積93%，其中佔用國有地3590平方公尺，「囂張程度令人瞠目結舌」，她也質疑，藍綠分別執政桃園多年卻視若無睹，任由違法擴張、佔地為王，長期包庇圖利，即使偶有裁罰紀錄，但罰鍰跟不當利得相比微乎其微、不成比例。

時代力量桃園黨部中壢辦公室主任林佳瑋表示，時力已揭發桃園3間砂石場違法竊占國有地的問題，其中以漢嵩砂石場違法使用面積最大，但桃園市府裁罰卻不痛不癢，13年來在環保方面只裁罰10次，總金額為42萬400元，「對業者來說，根本就是交保護費給主管機關」，她也呼籲，市府因龜山砂石場活埋事件成立的「砂石場公共安全聯合稽查小組」要能真正發揮效用，不要只是虛應故事。