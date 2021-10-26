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苗縣身障發展中心彩繪牆揭幕 生態地景展現苗栗生命力
苗栗縣婦女福利服務中心集結身障婦女為苗栗縣身心障礙發展中心繪製了一面意象豐富的CRPD（身心障礙者權利公約）彩繪牆，上午由縣長徐耀昌揭幕，彩繪牆畫有油桐花、墨硯山、石虎等苗栗在地的生態地景，讓身障中心大樓增添色彩與溫暖，也藉此宣示縣府遵行CRPD身心障礙者權利公約的決心，會場同時展示多件身障婦女的畫作。
縣府社會處指出，縣府關注身障女性的處境與需求，除了由身心障礙發展中心推動各項活動，婦女福利服務中心也針對身障女性辦座談會、藝術療癒坊及障礙女性創作團體等，透過活動及藝術創作，鼓勵陪伴身障女性展現自信魅力。
社會處長楊文志表示，CRPD彩繪牆以身心障礙者權利公約的精神「公平參與、機會平等、權益保障」發想，邀美術老師曾淑敏、陳浩宇融入苗栗在地文化地景設計，希望透過這些豐富在地意象，展現苗栗的生命力之美。
社會處表示，彩繪牆由曾淑敏、陳浩宇花費一周時間繪製，除了油桐花、墨硯山、石虎，還有茶樹、樟樹、藍腹鷴、台灣藍鵲、石虎、石滬、穿山甲、繡球花、松鼠、百合花等自然生態，其中石虎的手高舉，以互動方式向民眾打招呼，民眾也可與石虎擊掌拍照，藉由互動、拍照打卡方式，拉近與身障者間的距離，建構苗栗縣友善環境。
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