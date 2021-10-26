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八德新闢道路拆民宅閃都計用地 議員質疑不符居住正義

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市八德區和平路到大興路151巷新闢道路邊更設計，6戶民宅恐面臨徵收拆遷，議員蔡永芳質疑市府作法不符居住正義。圖／議員蔡永芳提供
桃園市八德區和平路到大興路151巷新闢道路邊更設計，6戶民宅恐面臨徵收拆遷，議員蔡永芳質疑市府作法不符居住正義。圖／議員蔡永芳提供

桃園市配合捷運三鶯線延伸桃園綠線G04站，八德區和強路至介壽路將新闢平面道路，但部分路段因變更設計要徵收6戶民宅，引發居民反彈，議員蔡永芳也質疑違反居住正義，要求重新規劃；市長鄭文燦表示，新闢道路勢必衍生土地徵收及房屋拆遷問題，定線過程中會有不同主張，將持續辦理說民會聽取意見，檢討道路的合理性及必要性。

市議員蔡永芳指出，變更設計的路段是八德區和平路到大興路151巷，去年9、10月第一次開說明會時，道路是從該地區民宅門口經過，但今年第二次說明會時，變更成須拆除6戶民宅才能闢建道路。

蔡永芳表示，第一次規劃的道路最多僅拆到1戶民宅的角落，道路過彎角度也較小，但工務局捨此未用，選擇必須徵收6戶民宅、過彎角度較大的方案，作法匪夷所思；蔡永芳質疑，市府變更設計是為保存一旁都市計畫的工業區土地完整，但「既有的空地不徵收，反而要拆更多民宅，這樣符合居住正義嗎？」

工務局長賴宇亭表示，如果道路使用到都市計畫工業區土地，必須要辦理用地變更，開發期程就會拉長。目前，這個開發案已辦過2次說明會，地方心聲都有聽見，未來也能做局部調整，「會找到一條影響最小的路來減少拆遷」。

市長鄭文燦表示，新闢道路工程勢必衍生土地徵收及房屋拆遷問題，新闢道路計畫預計影響範圍包括指玄宮、大湳水上樂園、都市計畫工業區等，定線過程中有各種不同主張，市府將持續透過說明會讓居民充分表達意見，工務局也會納入居民意見權衡，依必要性跟合理性進行路線檢討。

都市計畫 桃園

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