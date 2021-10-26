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造價39億亞洲矽谷創研中心6度流標 鄭文燦宣布九典得標

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府亞洲．矽谷創新研發中心新建工程設計得標的九典建築師張清華（左一），向市長鄭文燦( 中）說明設計理念。記者曾增勳／攝影
桃園市政府亞洲．矽谷創新研發中心新建工程設計得標的九典建築師張清華（左一），向市長鄭文燦( 中）說明設計理念。記者曾增勳／攝影

桃園市政府推動亞洲．矽谷創新研發中心新建工程，歷經6次流標，最後改採傳統設計標評選，市長鄭文燦今下午宣布，研發中心新建工程設計標決選，由九典聯合建築師事務所得標，取得優先議價權，預計明年完成設計發包施工，2025年完成第一期研發及服務中心大樓雙塔建築，將成為未來青埔地區地標。

桃園亞洲．矽谷創新研發中心位於桃園市中壢區青芝段2筆土地，基地面積3.8公頃，原預定去年9月發包設計施工，但受鋼構上漲、原物料不易取得影響，原採統包工程包括設計、施工標，卻連續流標6次，工程延後至今，新建工程經費從37億元增加至39億元。

在鄭文燦指示下，工程改採設計、工程施工標分開招標，至今設計標決選出爐，九典聯合建築師事務所取得優先設計議價權，唐吉生、大壯建築師事務排第2、3順位，預定明年底前工程施工發包，該創新研發中心完工後，將交由桃園航空城公司營運。

鄭文燦表示，得標的九典聯合建築師事務，以綠建築、智慧建築及創新跑道概念，設計亞矽創新研發中心建築，包括獨角獸及大數據廣場、生態池，工作空間友善，將成為青埔地區地標。

亞矽創新研發中心3.8公頃基地，分3期規畫設計，第一期規畫地上10層、18層的服務中心、研發中心大樓，預定明年完成設計、發工，新建雙塔工程預定2025年完工，結合虎頭山5G創新園區明年完工，接著楊梅青年創村評選，桃園總共11個創新基地，將對桃園推動產業及青年創業發展有很大幫助。

桃園市長鄭文燦( 右二）宣布亞洲．矽谷創新研發中心新建工程設計標，由九典聯合建築師事務所得標。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦( 右二）宣布亞洲．矽谷創新研發中心新建工程設計標，由九典聯合建築師事務所得標。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦( 左三）宣布亞矽創新研發中心新建工程設計九典聯合建築師事務所得標，建築師張清華（右三）代表受獎。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦( 左三）宣布亞矽創新研發中心新建工程設計九典聯合建築師事務所得標，建築師張清華（右三）代表受獎。記者曾增勳／攝影
桃園市政府亞洲．矽谷創新研發中心新建工程設計標，九典聯合建築師事務所設計作品（見圖）得標。記者曾增勳／攝影
桃園市政府亞洲．矽谷創新研發中心新建工程設計標，九典聯合建築師事務所設計作品（見圖）得標。記者曾增勳／攝影

桃園 鄭文燦

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