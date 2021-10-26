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全國孝行獎30人獲獎今表揚 暖媳婦共寢照料婆婆傳美談

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
全國孝行獎頒獎今天在新竹縣登場，最年長獲獎者是南投縣81歲的陳三郎（右1）、內政部政務次長陳宗彥（右2）、新竹縣副縣長陳見賢（中）、新竹縣獲得孝行獎殊榮的莊梨桑（左2）、最年輕15歲獲獎者彰化縣曾鈺媗（左1）。圖／新竹縣政府提供
全國孝行獎頒獎今天在新竹縣登場，最年長獲獎者是南投縣81歲的陳三郎（右1）、內政部政務次長陳宗彥（右2）、新竹縣副縣長陳見賢（中）、新竹縣獲得孝行獎殊榮的莊梨桑（左2）、最年輕15歲獲獎者彰化縣曾鈺媗（左1）。圖／新竹縣政府提供

內政部今天在新竹縣北埔鄉舉行「110年全國孝行獎表揚典禮」，表揚來自全台共30名孝行楷模，最年長81歲、最小僅15歲，其中8人是在學學生，獲獎者都有令人動容的孝行事蹟。竹縣莊梨桑多年來用心照顧高齡95歲的婆婆，也共寢陪伴，同樣獲肯定。

內政部政務次長陳宗彥說，全國孝行楷模選拔每年由各地政府受理推薦及辦理初選，再將名單提報內政部複選，今年疫情期間頒發孝行獎獎更有意義，疫情使人更加珍惜家人、家庭，希望藉由表揚，宣揚人在忙碌中常忽視的情感，彼此能更互相珍惜。

新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科今天也到場祝賀孝行獎得主，強調榮獲獎項的人都是台灣最美的故事，期望未來能把事蹟拍成影片，今天也和內政部安排孝行楷模遊覽北埔鄉綠世界生態農場、峨眉鄉彌勒大道天恩彌勒佛院等景點，體驗竹縣的美好。

新竹縣唯一獲得孝行獎殊榮為63歲莊梨桑，她除了照顧三胞胎孫子女，也長年照顧身體狀況一日不如一日、跌倒後必須乘坐輪椅的的婆婆，對家庭無悔付出，守護四代同堂的幸福家庭。

莊梨桑20多年前與婆婆輪流照顧中風癱瘓的公公，公公離世後，也常跟丈夫一起帶著婆婆踏青旅遊，未料婆婆2年前跌倒骨折，行動不便，她也扛起照顧婆婆的責任，泡澡、按摩、進食不假他人之手，也擔心婆婆晚上驚醒沒人陪，晚上也會婆婆睡覺，婆媳相伴的情誼真摯。

今年最年長獲獎者為南投縣81歲的陳三郎，15年不間斷細心照顧年逾百歲母親，常推著輪椅鼓勵母親參加社區活動或與鄰居互動；最年輕為15歲彰化縣的曾鈺媗，5年前移植骨髓給媽媽，也擔起照顧一家大小的責任，長大後希望成為有正義感的檢察官。

婆婆 內政部 新竹

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