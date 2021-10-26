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竹縣東興圳公廁4樣式出爐 縣府邀民眾上網票選

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
竹北東興圳公共廁所新建基地選址考量後續汙水納管作業、基地特性、鄰近公有地等因素，選定在莊敬南路旁的公27公園興建，初步規畫構想方案包含「童玩」、「水圳之丘」、「澆溶」與「合」，即日起開放票選。圖／新竹縣政府提供
竹北東興圳公共廁所新建基地選址考量後續汙水納管作業、基地特性、鄰近公有地等因素，選定在莊敬南路旁的公27公園興建，初步規畫構想方案包含「童玩」、「水圳之丘」、「澆溶」與「合」，即日起開放票選。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北市東興圳公園啟用後，成為在地熱門的休憩場域之一，不過沒有公廁，引來民眾抱怨，新竹縣文化局敲定在公27公園結合地景興建全新公園，還請來設計團隊提出4個公廁樣式，即日起至11月9日開放線上投票，邀大家「自己的公廁自己選」！

新竹縣文化局指出，東興圳包含公28、公27、公26、綠41等4處，深獲民眾喜愛，但有民眾反映周邊無公共廁所，文化局已經找到廠商初步設計4個構想，考量東興圳具有歷史意義，請廠商將設計方向一定要融入地景，讓公廁也成為東興圳景觀的一部分。

東興圳公共廁所新建基地選址考量後續汙水納管作業、基地特性、鄰近公有地等因素，選定在莊敬南路旁的公27公園興建，初步規畫構想方案包含「童玩」、「水圳之丘」、「澆溶」與「合」，有的外觀設計為河流曲線或階梯式樣貌，各有不同特色。

文化局局長李安妤進一步說明，縣府與國發會公共政策網路參與平台合作，投票活動利用I-voting網路票選，不限新竹縣民、不限年齡，每人限投1票，即日起至11/9開放投票，可上https://s.yam.com/eezqG，結果12月公布，預計明年初規畫設計發包。

竹北東興圳公共廁所新建基地選址考量後續汙水納管作業、基地特性、鄰近公有地等因素，選定在莊敬南路旁的公27公園興建，初步規畫構想方案包含「童玩」、「水圳之丘」、「澆溶」與「合」，即日起開放票選。圖／新竹縣政府提供
竹北東興圳公共廁所新建基地選址考量後續汙水納管作業、基地特性、鄰近公有地等因素，選定在莊敬南路旁的公27公園興建，初步規畫構想方案包含「童玩」、「水圳之丘」、「澆溶」與「合」，即日起開放票選。圖／新竹縣政府提供
竹北東興圳公共廁所新建基地選址考量後續汙水納管作業、基地特性、鄰近公有地等因素，選定在莊敬南路旁的公27公園興建，初步規畫構想方案包含「童玩」、「水圳之丘」、「澆溶」與「合」，即日起開放票選。圖／新竹縣政府提供
竹北東興圳公共廁所新建基地選址考量後續汙水納管作業、基地特性、鄰近公有地等因素，選定在莊敬南路旁的公27公園興建，初步規畫構想方案包含「童玩」、「水圳之丘」、「澆溶」與「合」，即日起開放票選。圖／新竹縣政府提供
竹北東興圳公共廁所新建基地選址考量後續汙水納管作業、基地特性、鄰近公有地等因素，選定在莊敬南路旁的公27公園興建，初步規畫構想方案包含「童玩」、「水圳之丘」、「澆溶」與「合」，即日起開放票選。圖／新竹縣政府提供
竹北東興圳公共廁所新建基地選址考量後續汙水納管作業、基地特性、鄰近公有地等因素，選定在莊敬南路旁的公27公園興建，初步規畫構想方案包含「童玩」、「水圳之丘」、「澆溶」與「合」，即日起開放票選。圖／新竹縣政府提供

新竹 文化局

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