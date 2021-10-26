桃園垃圾減量 垃圾車擬收生廚餘

桃園今年家庭生產的一般垃圾量上看52萬噸，未來可能再增加，環保局因應趨勢，擬加收果皮、果渣類生廚餘，目前已在八德試辦，不少民眾願意配合。局長呂理德，桃園也正在跟新北、新竹縣市討論互惠機制，「桃園替外縣市解決廚餘問題，外縣市也要替桃園處理垃圾」，想法也獲環保署認可，將進一步討論合作辦法。

市議員蔡永芳今質詢表示，桃園垃圾量逐年增加，從2015年37萬噸成長到現今接近52萬噸，然而欣榮焚化爐一年僅能處理37萬噸，剩下的垃圾該何去何從？

呂理德表示，近2年因為疫情關係，餐廳禁止內用和居家上班等因素造成家用垃圾大幅增加，眼下除了與欣榮續約處理垃圾，也期待觀音生質能中心年底試運轉順利，幫忙減輕垃圾負擔。另外，鼓勵民眾做好分類，也是垃圾減量很重要的一環。

呂理德說，原本垃圾車所收廚餘都是民眾的剩菜剩飯，未來會加收果皮、蔬菜葉梗等生垃圾，一方面減少一般垃圾數量，另一方面廚餘也能做成堆肥再利用。八德區8月已經試辦，廚餘量約增加15%，顯見民眾願意配合，另搭配縣市交界處試辦專用垃圾袋政策，一般垃圾也有減少情形，八德減少約15%、龜山減少30%。

呂理德說，欣榮目前一年能幫桃園處理38萬噸垃圾，市府也在協調生質能中心一年替桃園處理12萬噸垃圾，如果廚餘分類做得好，再加上市府輔導的民間自動垃圾分類廠和固體回收燃料廠設立，應有餘裕處理暫存在掩埋場的打包垃圾。

鄭文燦表示，桃園正在推動多元垃圾處理方案，透過廚餘減量、高熱值垃圾轉為固體燃料及機械分類回收等方式，逐步提高垃圾去化量能，預估最快8至10年內逐步清空。

另外，桃園目前仍有使用廚餘飼養黑毛豬，部分養豬場會從外縣市收集廚餘。呂理德表示，桃園地方自治條例有廢棄物管制辦法，能管制外縣市移入的廚餘與垃圾，因此目前正與鄰近縣市談合作，希望桃園幫外縣市解決廚餘問題，外縣市也能幫桃園分擔一些垃圾。